Валерий Овчинников: «Сборная России сыграет на ЧМ, нас штатники туда вне отбора запустят. Скоро до всех дойдет, что России надо давать играть во всех турнирах»
Валерий Овчинников уверен, что сборную России допустят на ЧМ-2026 без отбора.
«Скоро до всех дойдет, что России надо давать играть и в Европе, и в мире во всех турнирах. Столько современных стадионов стоит, которые построила Россия, а они не используются в европейских турнирах – это смешно.
Но ладно, мы еще немного потерпим! Это скоро закончится. Сборная России сыграет на чемпионате мира. Нас штатники туда вне отбора запустят», – сказал бывший тренер нижегородского «Локомотива».
ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля следующего года.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
