«Месси – лучший игрок в истории, он добился всего. Ямаль способен стать лучшим в мире – он гений и яркая личность». Лапорта о Лео и Ламине

Жоан Лапорта считает, что Ламин Ямаль может повторить успех Лионеля Месси.

«Месси был лучшим игроком в мире, и я думаю, что Ламин сегодня способен стать лучшим в мире. Посмотрим, посмотрим.

Ламин – игрок, подобных которому мало, потому что он гений и играет на высочайшем уровне.

Ламин обладает яркой личностью. Месси в свое время тоже был ярким профессиональным игроком. Конечно, Месси выиграл все и добился всего. Для меня он, пожалуй, лучший игрок в истории», – заявил президент «Барселоны».