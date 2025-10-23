Антонио Кассано: «Чемпионат Италии жалок, не вызывает никаких эмоций, качество низкое. Смотреть некоторые матчи – сплошное мучение. Позорная ситуация»
Антонио Кассано критически оценил уровень Серии А.
В прошедшем третьем туре Лиги чемпионов только одна из четырех итальянских команд смогла одержать победу – «Интер» переиграл «Юнион» (4:0).
«Наполи» уступил ПСВ (2:6), «Ювентус» проиграл «Реалу» (0:1), а «Аталанта» сыграла вничью со «Славией» (0:0).
«Чемпионат Италии жалок, он не вызывает никаких эмоций. Серия А существует только благодаря страсти болельщиков, но качество футбола очень низкое.
Это позорная ситуация. Смотреть некоторые матчи – сплошное мучение. Нет ритма, нет зрелища», – сказал бывший нападающий «Ромы», «Милана» и «Интера» Антонио Кассано.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Goal
