Антонио Кассано: «Чемпионат Италии жалок, не вызывает никаких эмоций, качество низкое. Смотреть некоторые матчи – сплошное мучение. Позорная ситуация»

Антонио Кассано критически оценил уровень Серии А.

В прошедшем третьем туре Лиги чемпионов только одна из четырех итальянских команд смогла одержать победу – «Интер » переиграл «Юнион» (4:0).

«Наполи » уступил ПСВ (2:6), «Ювентус » проиграл «Реалу» (0:1), а «Аталанта » сыграла вничью со «Славией» (0:0).

«Чемпионат Италии жалок, он не вызывает никаких эмоций. Серия А существует только благодаря страсти болельщиков, но качество футбола очень низкое.

Это позорная ситуация. Смотреть некоторые матчи – сплошное мучение. Нет ритма, нет зрелища», – сказал бывший нападающий «Ромы», «Милана» и «Интера» Антонио Кассано.