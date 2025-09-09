Месси может поучаствовать в выборах президента «Барселоны» в той или иной роли. C ним связывались близкие к клубу люди – но не Лапорта (Cadena SER)

Лионель Месси может поучаствовать в выборах президента «Барселоны».

Cadena SER сообщает, что форвард не исключает, что каким-то образом может быть задействован в электоральной кампании. С ним уже связывались люди, близкие к «блаугране», но не Жоан Лапорта , действующий президент.

Отмечается, что помощь с выборами может стать способом наладить отношения между Месси и «Барселоной», ухудшившиеся после ухода аргентинца в 2021-м.