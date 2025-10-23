Браим должен был получить красную за фол на Тюраме, считает экс-судья Фернандес: «Удар выше голеностопа, опасный и сильный. Ни судья, ни ВАР не проанализировали ситуацию верно»

«Реал» должен был остаться в меньшинстве в игре с «Ювентусом», считает экс-судья.

Мадридский клуб одержал победу со счетом 1:0 в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. На 61-й минуте хавбек хавбек «сливочных» Браим Диас грубо сыграл в подкате против Кефрена Тюрама – марокканец ударил шипами во внешнюю часть голеностопа полузащитника туринцев.

Главный судья встречи Славко Винчич не стал удалять Браима, ограничившись лишь желтой карточкой.

«Заслужил ли Браим красную карточку за этот фол на Кефрене Тюраме? Да, удар выше голеностопа, опасный и сильный. Ни судья, ни ВАР не проанализировали ситуацию верно», – написал бывший арбитр Павел Фернандес.