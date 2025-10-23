Райя считает, что «Арсенал» может побороться за более чем один трофей в сезоне: «Глубина состава невероятна. Тренер использует это разнообразие для наилучшего результата»

Давид Райя считает, что «Арсенал» может побороться за несколько титулов.

Вратарь лондонского клуба ответил на вопрос, может ли команда в этом сезоне побороться более чем за один трофей.

«Да, я так считаю. На мой взгляд, глубина нашего состава невероятна. У нас много игроков. И у нас есть много футболистов, которые могут сыграть на двух, трех, четырех позициях.

Микель Мерино вышел на поле в матче с «Атлетико» как нападающий. Он может сыграть как «восьмерку», так и «десятку».

Вот такое разнообразие есть у главного тренера. И он использует его нам на пользу и для достижения наилучшего результата. Все выглядит очень хорошо. Такая глубина состава очень важна.

Это дает другой уровень на тренировках и в играх, потому что ты можешь потерять место в составе, если не работаешь каждый день. Это дает соревновательный дух на тренировках и в матчах. Это очень важно, и все это поддерживают», – сказал вратарь «Арсенала » Давид Райя .