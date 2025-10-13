Лапорта об отношениях с Месси: «Они немного испортились, когда «Барса» не продлила его контракт, но потом восстановились. Мы уверены, что сможем воздать ему должное»
Жоан Лапорта ответил на вопрос об отношениях с Лионелем Месси.
Ранее президент «Барселоны» заявлял о планах отдать дань уважение экс-нападающему клуба после открытия нового стадиона «Камп Ноу».
«У нас были очень хорошие отношения долгое время. Когда мы не продлили его контракт, они немного испортились. Но потом они более-менее восстановились.
Мы уверены, что сможем воздать ему должное, чего он заслуживает», – заявил Лапорта.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
