  Лапорта об отношениях с Месси: «Они немного испортились, когда «Барса» не продлила его контракт, но потом восстановились. Мы уверены, что сможем воздать ему должное»
Лапорта об отношениях с Месси: «Они немного испортились, когда «Барса» не продлила его контракт, но потом восстановились. Мы уверены, что сможем воздать ему должное»

Жоан Лапорта ответил на вопрос об отношениях с Лионелем Месси.

Ранее президент «Барселоны» заявлял о планах отдать дань уважение экс-нападающему клуба после открытия нового стадиона «Камп Ноу».

«У нас были очень хорошие отношения долгое время. Когда мы не продлили его контракт, они немного испортились. Но потом они более-менее восстановились.

Мы уверены, что сможем воздать ему должное, чего он заслуживает», – заявил Лапорта.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
