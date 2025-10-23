Онопко о чемпионстве «Динамо» при Карпине: «Уверен в этом, у его штаба все получится. Игроки должны перестроиться под новые требования, для этого требуется время»

Виктор Онопко уверен, что Валерий Карпин приведет «Динамо» к чемпионству.

Главный тренер сборной России возглавил «Динамо» минувшим летом. После 12 туров бело-голубые занимают 8-е в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 16 очков.

– Карпина очень жестко критикуют болельщики «Динамо», а комментатор Константин Генич вообще удивился, как клуб и РФС согласились на совмещение. Что бы вы сказали его хейтерам?

– Совмещение – нормальный шаг, как в «Ростове». Просто в «Динамо » нужно время. Новые требования, подход к работе: от того, когда ты идешь спать, до питания, взвешивания и восстановления. Ребята, получая всю информацию, должны перестроиться, для этого требуется время. Лично я уверен, что у «Динамо» при Валерие Георгиевиче все будет хорошо.

– Карпин сможет привести «Динамо» к долгожданному чемпионству?

– Уверен в этом. Знаю работу Валерия Георгиевича и его тренерского штаба. У них все получится, – заявил тренер «Ростова» и сборной России.