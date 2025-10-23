  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Онопко о чемпионстве «Динамо» при Карпине: «Уверен в этом, у его штаба все получится. Игроки должны перестроиться под новые требования, для этого требуется время»
5

Онопко о чемпионстве «Динамо» при Карпине: «Уверен в этом, у его штаба все получится. Игроки должны перестроиться под новые требования, для этого требуется время»

Виктор Онопко уверен, что Валерий Карпин приведет «Динамо» к чемпионству.

Главный тренер сборной России возглавил «Динамо» минувшим летом. После 12 туров бело-голубые занимают 8-е в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 16 очков.

Карпина очень жестко критикуют болельщики «Динамо», а комментатор Константин Генич вообще удивился, как клуб и РФС согласились на совмещение. Что бы вы сказали его хейтерам? 

 – Совмещение – нормальный шаг, как в «Ростове». Просто в «Динамо» нужно время. Новые требования, подход к работе: от того, когда ты идешь спать, до питания, взвешивания и восстановления. Ребята, получая всю информацию, должны перестроиться, для этого требуется время. Лично я уверен, что у «Динамо» при Валерие Георгиевиче все будет хорошо.

– Карпин сможет привести «Динамо» к долгожданному чемпионству?

– Уверен в этом. Знаю работу Валерия Георгиевича и его тренерского штаба. У них все получится, – заявил тренер «Ростова» и сборной России.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoДинамо Москва
болельщики
logoВиктор Онопко
logoКонстантин Генич
logoРФС
logoСборная России по футболу
logoРостов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Динамо» победило впервые за 4 матча – 4:0 с «Крыльями». Дальше – «Зенит»
9вчера, 16:59
«В «Динамо» наверняка сделают ставку на Кубок с учетом провала в чемпионате. Тренера сборной назначали не для того, чтобы сразу идти в Путь регионов». Силкин о бело-голубых
15вчера, 05:11
Радимов о «Динамо»: «Для построения игры, которую хочет Карпин, нужно время. «Ростов» тоже не сразу строился»
1821 октября, 15:30
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Видим себя в тройке по составу. Штаб работает интенсивно. Недобираем очки – у нас большое количество созданных моментов и ударов»
3821 октября, 13:55
Гурцкая о Карпине: «Динамо» не угадало с тренером. Дальше будет только хуже. Вектор развития – накупить средних игроков, которые будут смотреть тренеру в рот и занимать 4-10-е место»
6520 октября, 16:23
Главные новости
Суд усмотрел доказательства изнасилования со стороны Агуадо. Экс-хавбек «Эспаньола» утверждает, что секс с сотрудницей клуба был по обоюдному согласию
26 секунд назад
Браим должен был получить красную за фол на Тюраме, считает экс-судья Фернандес: «Удар выше голеностопа, опасный и сильный. Ни судья, ни ВАР не проанализировали ситуацию верно»
2534 минуты назад
«Арсенал» выиграет ЛЧ с вероятностью 21,13%. Шансы «ПСЖ» – 14,03%, «Ливерпуля» – 12,31%, «Ман Сити» – 12,12%, «Барсы» – 5,65%, «Реала» – 5,48% (Opta)
3559 минут назад
Новый футбольный квиз в стиле известной передачи из вашего детства: попробуйте сыграть!
сегодня, 08:00Тесты и игры
Антонио Кассано: «Чемпионат Италии жалок, не вызывает никаких эмоций, качество низкое. Смотреть некоторые матчи – сплошное мучение. Позорная ситуация»
24сегодня, 07:55
Ледяхов о Гарсии в «Спартаке»: «Представляете, насколько нет связей у директора, если он приглашает такого тренера. Кахигао в Испании никто не знает. Один ноунейм приглашает другого»
37сегодня, 07:30
Бальде перед класико: «Надеюсь, что «Барса» сможет снова разгромить «Реал» на «Бернабеу». Но главное – это взять три очка»
26сегодня, 07:20
Онопко не считает зарплаты футболистов раздутыми: «Приводишь иностранца на миллион, а своим будешь платить по 100 евро? Так не бывает. Футбольный век короткий»
88сегодня, 06:55
Предраг Миятович: «Куртуа – лучший вратарь в истории «Реала» при всем уважении к Касильясу»
28сегодня, 06:45
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Краснодар» примет «Сочи», «Балтика» против «Локомотива»
961сегодня, 06:15
Ко всем новостям
Последние новости
Алонсо – 5-й тренер «Реала» с 3 победами на старте ЛЧ. До него были Хайнкес, Кейруш, Моуринью и Анчелотти
6 минут назад
Масалитин о формате Кубка: «Спортивный принцип нарушается – вылетел, значит вылетел, никаких еще шансов. «Зенит» после поражения от ЦСКА весной не мог реабилитироваться»
118 минут назад
Паулета о Витинье: «Феномен. Он на высочайшем уровне, как Педри, они напоминают мне Иньесту. Наблюдать за такими игроками – огромное удовольствие»
318 минут назад
Лига конференций. «Динамо» Киев сыграет с «Самсунспором», «Шахтер» примет «Легию». «Пэлас» против АЕК Ларнака, «Ноа» встретится с «Университатя Крайова»
28 минут назад
Валерий Овчинников: «Сборная России сыграет на ЧМ, нас штатники туда вне отбора запустят. Скоро до всех дойдет, что России надо давать играть во всех турнирах»
1849 минут назад
Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева сыграет с «Лиллем», «Астон Вилла» – с «Гоу Эхед Иглс». «Ноттингем» примет «Порту»
55 минут назад
Райя считает, что «Арсенал» может побороться за более чем один трофей в сезоне: «Глубина состава невероятна. Тренер использует это разнообразие для наилучшего результата»
8сегодня, 07:45
«Балтика» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
6сегодня, 07:05
«Краснодар» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
2сегодня, 06:30
Фримпонг пропустит несколько недель из-за травмы подколенного сухожилия. Защитник «Ливерпуля» был заменен в 1-м тайме матча с «Айнтрахтом»
6сегодня, 04:33