«Месси много получал, но более чем заслуживал этого, он многое дал «Барсе». Что бы мы ни сделали для Лионеля, этого будет мало». Бывший вице-президент «Барсы» о Лео
Бваший вице-президент «Барселоны» высказался о значении Лионеля Месси для клуба.
«Думаю, что бы мы ни сделали для Лео Месси, этого будет слишком мало. То, что он нам дал, впечатляет. В финансовом плане турне с Лео Месси и без него – совершенно разные вещи.
Да, он получал хорошую зарплату, но он более чем заслуживал ее. Он принес клубу много денег. Звезды мирового уровня хотели приехать [в «Барселону»], потому что там играл Месси. Я бы сделал для него что-нибудь историческое, чтобы его имя передавалось из поколения в поколение. Трибуна имени Месси или что-то в этом роде», – сказал Жорди Местре.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
