Бваший вице-президент «Барселоны» высказался о значении Лионеля Месси для клуба.

«Думаю, что бы мы ни сделали для Лео Месси, этого будет слишком мало. То, что он нам дал, впечатляет. В финансовом плане турне с Лео Месси и без него – совершенно разные вещи.

Да, он получал хорошую зарплату, но он более чем заслуживал ее. Он принес клубу много денег. Звезды мирового уровня хотели приехать [в «Барселону»], потому что там играл Месси. Я бы сделал для него что-нибудь историческое, чтобы его имя передавалось из поколения в поколение. Трибуна имени Месси или что-то в этом роде», – сказал Жорди Местре.