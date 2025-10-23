«Арсенал» выиграет ЛЧ с вероятностью 21,13%. Шансы «ПСЖ» – 14,03%, «Ливерпуля» – 12,31%, «Ман Сити» – 12,12%, «Барсы» – 5,65%, «Реала» – 5,48% (Opta)

«Арсенал» – главный фаворит Лиги чемпионов, показал суперкомпьютер.

На этой неделе прошли матчи 3-го тура общего этапа турнира. 9 очков из 9 возможных набрали 5 команд – «ПСЖ », «Бавария», «Интер», «Арсенал» и «Реал».

Суперкомпьютер Opta провел 10 000 симуляций оставшейся части сезона. В 21,13% случаев победителями становились «канониры».

Топ-10 фаворитов выглядит так:

1. «Арсенал » – 21,13%;

2. «ПСЖ» – 14,03%;

3. «Ливерпуль » – 12,31%;

4. «Манчестер Сити» – 12,12%;

5. «Бавария» – 9,33%;

6. «Барселона » – 5,65%;

7. «Реал» – 5,48%;

8. «Челси » – 5,43%;

9. «Интер» – 4,91%;

10. «Ньюкасл» – 3,51%.