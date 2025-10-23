«Арсенал» выиграет ЛЧ с вероятностью 21,13%. Шансы «ПСЖ» – 14,03%, «Ливерпуля» – 12,31%, «Ман Сити» – 12,12%, «Барсы» – 5,65%, «Реала» – 5,48% (Opta)
«Арсенал» – главный фаворит Лиги чемпионов, показал суперкомпьютер.
На этой неделе прошли матчи 3-го тура общего этапа турнира. 9 очков из 9 возможных набрали 5 команд – «ПСЖ», «Бавария», «Интер», «Арсенал» и «Реал».
Суперкомпьютер Opta провел 10 000 симуляций оставшейся части сезона. В 21,13% случаев победителями становились «канониры».
Топ-10 фаворитов выглядит так:
1. «Арсенал» – 21,13%;
2. «ПСЖ» – 14,03%;
3. «Ливерпуль» – 12,31%;
4. «Манчестер Сити» – 12,12%;
5. «Бавария» – 9,33%;
6. «Барселона» – 5,65%;
7. «Реал» – 5,48%;
8. «Челси» – 5,43%;
9. «Интер» – 4,91%;
10. «Ньюкасл» – 3,51%.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Analyst
