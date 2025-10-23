Масалитин о формате Кубка: «Спортивный принцип нарушается – вылетел, значит вылетел, никаких еще шансов. «Зенит» после поражения от ЦСКА весной не мог реабилитироваться»

Валерий Масалитин раскритиковал формат проведения Кубка России.

«Спортивный принцип нарушается. У одних есть шансы, у других – нет. «Зенит » после поражения от ЦСКА весной в той ситуации не имел возможности никак реабилитироваться.

А зачем тогда вообще все это? Вылетел, значит вылетел, никаких еще шансов. Хотите другой турнир – сделайте как Лигу Европы », – заявил бывший нападающий ЦСКА.

С сезона-2022/23 РФС ввел новый формат Фонбет Кубка России с групповым этапом и разделением плей-офф на Путь регионов и Путь РПЛ.