  • Констебль Уэст-Мидлендс о недопуске фанатов «Маккаби» на матч с «Астон Виллой»: «Профессиональное решение, основанное на разведданных и оценке рисков. Наша работа – обеспечить безопасность всем»
1

Констебль Уэст-Мидлендс о недопуске фанатов «Маккаби» на матч с «Астон Виллой»: «Профессиональное решение, основанное на разведданных и оценке рисков. Наша работа – обеспечить безопасность всем»

В полиции объяснили запрет фанатам «Маккаби» посещать матч с «Астон Виллой».

Ранее стало известно, что болельщикам «Маккаби» из Тель-Авива запретили посещение выездной игры с «Астон Виллой» в Лиге Европы из-за возможных проблем с безопасностью. Матч пройдет 6 ноября.

«Бирмингем никого не подвел, как и полиция Уэст-Мидлендс. Я ознакомился с некоторыми полученными разведданными и с произведенной оценкой. Решение основано на профессиональном суждении.

Принятые решения нужно уважать. Они учитывают четкое понимание угрозы и рисков. Наша работа как полиции заключается в том, чтобы постараться обеспечить безопасность каждого. Мы стараемся изо всех сил, начиная с меня и заканчивая всеми сотрудниками организации, чтобы обеспечить доверие общества. Мы получаем множество отзывов о том, насколько убедительным был наш подход. Мы никогда не сможем угодить всем», – сказал главный констебль Уэст-Мидлендс Крэйг Гилдфорд.

Правительство Великобритании о том, что фанаты «Маккаби» не посетят матч с «Виллой»: «Глубоко опечалены. Не потерпим антисемитизма на наших улицах»

Гендиректор «Маккаби» о недопуске фанатов на игру с «Виллой»: «Cпрашивают: «Как выглядит антисемитизм?» Часто – как цепочка мелких событий, ведущих к чему-то более зловещему»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
болельщики
logoМаккаби Тель-Авив
logoАстон Вилла
logoпремьер-лига Англия
logoЛига Европы УЕФА
