Констебль Уэст-Мидлендс о недопуске фанатов «Маккаби» на матч с «Астон Виллой»: «Профессиональное решение, основанное на разведданных и оценке рисков. Наша работа – обеспечить безопасность всем»

В полиции объяснили запрет фанатам «Маккаби» посещать матч с «Астон Виллой».

Ранее стало известно , что болельщикам «Маккаби» из Тель-Авива запретили посещение выездной игры с «Астон Виллой » в Лиге Европы из-за возможных проблем с безопасностью. Матч пройдет 6 ноября.

«Бирмингем никого не подвел, как и полиция Уэст-Мидлендс. Я ознакомился с некоторыми полученными разведданными и с произведенной оценкой. Решение основано на профессиональном суждении.

Принятые решения нужно уважать. Они учитывают четкое понимание угрозы и рисков. Наша работа как полиции заключается в том, чтобы постараться обеспечить безопасность каждого. Мы стараемся изо всех сил, начиная с меня и заканчивая всеми сотрудниками организации, чтобы обеспечить доверие общества. Мы получаем множество отзывов о том, насколько убедительным был наш подход. Мы никогда не сможем угодить всем», – сказал главный констебль Уэст-Мидлендс Крэйг Гилдфорд.

