  • Президент «Бетиса» об отмене матча «Барсы» и «Вильярреала» в США: «Трудно представить наш клуб вдали от своего стадиона в домашнем матче. Нужно уважать нашу фан-базу»
4

Президент «Бетиса» об отмене матча «Барсы» и «Вильярреала» в США: «Трудно представить наш клуб вдали от своего стадиона в домашнем матче. Нужно уважать нашу фан-базу»

Президент «Бетиса» высказался об отмене матча чемпионата Испании в США.

Ранее Ла Лига сообщила о переносе матча между «Барселоной» и «Вильярреалом», который планировалось провести в Майами. 

– Я понимаю, что это действительно происходит уже некоторое время, и Ла Лига явно хочет продвигать свой бренд на таких интересных рынках, как американский. Думаю, в общении не хватало некоторой поддержки, чтобы задействовать все структуры, составляющие этот все более сложный мир футбола. И у меня нет других оценок, потому что я понимаю, что у Ла Лиги и двух задействованных клубов больше информации, чтобы высказать мнение.

– Готов ли «Бетис» играть за пределами Испании?

– Конечно, не в домашнем матче, нет. У «Бетиса» очень важная фан-база, которую нужно уважать. Если бы этот вопрос возник, мы бы говорили об этом открыто, но в домашнем матче мне трудно представить «Бетис» вдали от своего стадиона.

– Ла Лига говорила с вами о матче?

– Нет, по крайней мере, не открыто. Это было обговорено между Ла Лигой и двумя командами. Я не знаю, было ли это добровольно, нас не спрашивали, – сказал Анхель Аро.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoЛа Лига
logoБарселона
logoВильярреал
болельщики
logoБетис
бизнес и маркетинг
стадионы
