Павлюченко о голе Воробьева от углового флажка: «Даже я бы такое не пропустил. Тороп сыграл неудачно»

Роман Павлюченко уверен – даже он не пропустил бы такой гол от Дмитрия Воробьева.

Нападающий «Локомотива» забил Владиславу Торопу от углового флажка в дерби с ЦСКА в 12-м туре Мир РПЛ (3:0).

«Это удача. Воробьев не бил, а делал передачу, что бы он ни говорил.

Но что делал вратарь? Даже я бы такое не пропустил. Ну как с угла пропускать? Тороп сыграл неудачно.

Гол вратарский, но все голкиперы ошибаются. Не думаю, что он расстроится и потеряется как вратарь. Партнеры должны были поддержать его в раздевалке после матча», – сказал бывший форвард «Спартака», «Локомотива » и сборной России Павлюченко.

Самый странный, безумный и внезапный гол в истории РПЛ! От углового флажка 🤯