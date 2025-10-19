Павлюченко о голе Воробьева от углового флажка: «Даже я бы такое не пропустил. Тороп сыграл неудачно»
Роман Павлюченко уверен – даже он не пропустил бы такой гол от Дмитрия Воробьева.
Нападающий «Локомотива» забил Владиславу Торопу от углового флажка в дерби с ЦСКА в 12-м туре Мир РПЛ (3:0).
«Это удача. Воробьев не бил, а делал передачу, что бы он ни говорил.
Но что делал вратарь? Даже я бы такое не пропустил. Ну как с угла пропускать? Тороп сыграл неудачно.
Гол вратарский, но все голкиперы ошибаются. Не думаю, что он расстроится и потеряется как вратарь. Партнеры должны были поддержать его в раздевалке после матча», – сказал бывший форвард «Спартака», «Локомотива» и сборной России Павлюченко.
Самый странный, безумный и внезапный гол в истории РПЛ! От углового флажка 🤯
«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?3597 голосов
Ливерпуль
Будет ничья
Манчестер Юнайтед
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости