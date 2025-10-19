Круговой об ударе Воробьева с углового флага: «Торопа подбодрили – пропустил такой курьезный гол. Это футбол, в таблице будет интересней дальше»

Данил Круговой поддержал Владислава Торопа после гола Дмитрия Воробьева.

«Локомотив» разгромил ЦСКА в 12-м туре Мир РПЛ (3:0).

Форвард железнодорожников Воробьев забил второй мяч команды, нанеся удар от углового флага.

– Общались ли с Торопом после его допущенной ошибки в матче с «Локомотивом»?

– Да, конечно, подбодрили его. Ничего в этом нет такого.

Понятно, что обидно пропустил такой курьезный гол. Это футбол – тем он интересней.

В таблице будет интересней дальше, – сказал защитник ЦСКА Круговой.

Челестини о голе «Локо» от углового флага: «Торопу надо учиться. Весь ЦСКА сегодня много ошибался. Будут хорошие и плохие игры, так что спокойствие»