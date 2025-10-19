Круговой об ударе Воробьева с углового флага: «Торопа подбодрили – пропустил такой курьезный гол. Это футбол, в таблице будет интересней дальше»
Данил Круговой поддержал Владислава Торопа после гола Дмитрия Воробьева.
«Локомотив» разгромил ЦСКА в 12-м туре Мир РПЛ (3:0).
Форвард железнодорожников Воробьев забил второй мяч команды, нанеся удар от углового флага.
– Общались ли с Торопом после его допущенной ошибки в матче с «Локомотивом»?
– Да, конечно, подбодрили его. Ничего в этом нет такого.
Понятно, что обидно пропустил такой курьезный гол. Это футбол – тем он интересней.
В таблице будет интересней дальше, – сказал защитник ЦСКА Круговой.
