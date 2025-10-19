Губерниев о голе Воробьева: «Самый красивый за все время в РПЛ. Сравним с мячом ван Бастена Дасаеву и голами Лобановского с угловых – что-то божественное»

Губерниев сравнил гол Воробьева с голами ван Бастена и Лобановского.

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев забил Владиславу Торопу от углового флажка в дерби с ЦСКА в 12-м туре Мир РПЛ (3:0).

«Воробьев исполнил сухой лист, как в свое время ходили легенды про голы Лобановского с углового. Он так изящно ударил шведой, закрутил мяч, показав невиданную технику.

Конечно, элемент случайности тоже был. Но такие голы, как гол ван Бастена Дасаеву в 1988 году, можно сравнить по красоте с голом Воробьева. В них есть что-то божественное, помноженное на уровень мастерства.

Я не сравниваю самого Воробьева с ван Бастеном и Лобановским. Но его гол за все время существования российского футбола после распада СССР один из самых красивых. И уж точно самый красивый за все время РПЛ.

Пройдут годы, и этот гол будет шедеврально разбираться. Символично, что забил его футболист «Локомотива », – сказал комментатор, телеведущий и советник министра спорта РФ Дмитрий Губерниев.

Самый странный, безумный и внезапный гол в истории РПЛ! От углового флажка 🤯