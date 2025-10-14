Талалаев о сравнении с Моуринью: «Ничего общего с Жозе у меня нет. Сколько у него трофеев? Вот именно, а у меня пока только два золотых мяча за Первую лигу»
Андрей Талалаев открестился от сравнения с Жозе Моуринью.
– Оффор сравнил вас с Моуринью.
– Я люблю комментировать не слова, а поступки. Когда Оффор станет лучшим бомбардиром РПЛ, тогда начну прислушиваться к его словам.
Пока ничего общего с Жозе у меня нет. Сколько у него трофеев? Вот именно, а у меня пока только два золотых мяча за Первую лигу.
Когда будут трофеи, тогда и будем сравнивать, – сказал главный тренер «Балтики».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
