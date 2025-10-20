  • Спортс
Гершкович о судьях: «Они неприкасаемые, их никто не наказывает. Ошибаются в каждом туре, а то и в каждой игре – от их решений страдают все. Нужно наводить порядок!»

Михаил Гершкович считает, что арбитров следует серьезно наказывать за ошибки.

«У нас судьи сегодня неприкасаемые, их никто не наказывает. А от их решений страдают все – и игроки, и тренеры, и руководители клубов, и спонсоры, и болельщики. Нужно наводить порядок!

Каждый может ошибиться, но он должен нести ответственность. Ошибся тренер – несет ответственность, игрок тоже.

А судьи ошибаются в каждом туре, а то и в каждой игре. И у них все в порядке», – сказал председатель правления Объединения отечественных тренеров и член исполкома РФС.

В сезоне-2025/26 экспертно-судейская комиссия при президенте РФС по итогам 11 туров рассмотрела 63 спорных эпизода в 88 матчах. Ошибочными были признаны 11 решений судей. Заседание комиссии по матчам 12-го тура чемпионата России, которые прошли 18 и 19 октября, состоится позднее.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
