Семак об отмене гола Вендела: «Я сомневаюсь, что судья был вправе использовать ВАР. ЦСКА и другие команды касались аута с линии. Не понимаю правил – почему вмешались сейчас?»

Сергей Семак заявил, что не понимает правила вмешательства ВАР в эпизоды.

«Зенит» разгромил «Сочи» (3:0) в рамках 12-го тура Мир РПЛ .

На 24-й минуте хавбек гостей Вендел поразил ворота после ошибки южан. Защитник Александр Солдатенков внутри штрафной отдал сильный пас к воротам. Голкипер Юрий Дюпин не был готов к этому и сыграл неточно. Кассьерра перехватил мяч, затем форвард «Зенита» отдал на Вендела , который забил из выгодной позиции. Однако судья Егор Егоров после ВАР отменил гол петербуржцев, так как Кассьерра раньше времени заступил в штрафную, когда южане разыгрывали мяч.

– Сложный матч получился?

– По‑другому и быть не могло. Хорошо играли и в обороне, и в атаке. Моментов немного, но был хороший контроль, движение. Это была уверенная победа над хорошей командой, которой нужны очки в домашнем матче. Мы видели, как «Сочи» хорошо играл в матче с ЦСКА , здесь был тоже сложный матч. Я думаю, что всем будет тяжело, легко ни с кем не бывает.

– В первом тайме вам даже пришлось повышать голос и ругаться с судьями.

– Бывают эмоции. Наверное, все тренеры хотели бы, чтобы судейские трактовки были понятны. Если фолы свистятся, то они в любом моменте должны быть зафиксированы. Должна быть последовательность в решениях.

– С игры голов немного получилось.

– Как немного? Забили гол, даже 1:0 – это уже хорошо для нас. Три мяча забили, и это прекрасно. Был момент у Глушенкова , момент с незасчитанным голом. Хотя я сомневаюсь, что судья был вправе использовать ВАР.

Мы прекрасно помним, когда ЦСКА забивал в моменте, когда мяч был неправильно установлен на угловом флажке. И другие команды с аута касаются линии, и ВАР ни разу не вмешался. Почему он вмешался сейчас?

У нас много чего в футболе творится, и я не понимаю правил. Поэтому здесь обсуждать нечего, – сказал главный тренер «Зенита».

