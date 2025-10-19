Семак об отмене гола Вендела: «Я сомневаюсь, что судья был вправе использовать ВАР. ЦСКА и другие команды касались аута с линии. Не понимаю правил – почему вмешались сейчас?»
«Зенит» разгромил «Сочи» (3:0) в рамках 12-го тура Мир РПЛ.
На 24-й минуте хавбек гостей Вендел поразил ворота после ошибки южан. Защитник Александр Солдатенков внутри штрафной отдал сильный пас к воротам. Голкипер Юрий Дюпин не был готов к этому и сыграл неточно. Кассьерра перехватил мяч, затем форвард «Зенита» отдал на Вендела, который забил из выгодной позиции. Однако судья Егор Егоров после ВАР отменил гол петербуржцев, так как Кассьерра раньше времени заступил в штрафную, когда южане разыгрывали мяч.
– Сложный матч получился?
– По‑другому и быть не могло. Хорошо играли и в обороне, и в атаке. Моментов немного, но был хороший контроль, движение. Это была уверенная победа над хорошей командой, которой нужны очки в домашнем матче. Мы видели, как «Сочи» хорошо играл в матче с ЦСКА, здесь был тоже сложный матч. Я думаю, что всем будет тяжело, легко ни с кем не бывает.
– В первом тайме вам даже пришлось повышать голос и ругаться с судьями.
– Бывают эмоции. Наверное, все тренеры хотели бы, чтобы судейские трактовки были понятны. Если фолы свистятся, то они в любом моменте должны быть зафиксированы. Должна быть последовательность в решениях.
– С игры голов немного получилось.
– Как немного? Забили гол, даже 1:0 – это уже хорошо для нас. Три мяча забили, и это прекрасно. Был момент у Глушенкова, момент с незасчитанным голом. Хотя я сомневаюсь, что судья был вправе использовать ВАР.
Мы прекрасно помним, когда ЦСКА забивал в моменте, когда мяч был неправильно установлен на угловом флажке. И другие команды с аута касаются линии, и ВАР ни разу не вмешался. Почему он вмешался сейчас?
У нас много чего в футболе творится, и я не понимаю правил. Поэтому здесь обсуждать нечего, – сказал главный тренер «Зенита».
«Зенит» выиграл в Сочи: с двумя пенальти и возможным нарушением ВАР-протокола