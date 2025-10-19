  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семак об отмене гола Вендела: «Я сомневаюсь, что судья был вправе использовать ВАР. ЦСКА и другие команды касались аута с линии. Не понимаю правил – почему вмешались сейчас?»
14

Семак об отмене гола Вендела: «Я сомневаюсь, что судья был вправе использовать ВАР. ЦСКА и другие команды касались аута с линии. Не понимаю правил – почему вмешались сейчас?»

Сергей Семак заявил, что не понимает правила вмешательства ВАР в эпизоды.

«Зенит» разгромил «Сочи» (3:0) в рамках 12-го тура Мир РПЛ.

На 24-й минуте хавбек гостей Вендел поразил ворота после ошибки южан. Защитник Александр Солдатенков внутри штрафной отдал сильный пас к воротам. Голкипер Юрий Дюпин не был готов к этому и сыграл неточно. Кассьерра перехватил мяч, затем форвард «Зенита» отдал на Вендела, который забил из выгодной позиции. Однако судья Егор Егоров после ВАР отменил гол петербуржцев, так как Кассьерра раньше времени заступил в штрафную, когда южане разыгрывали мяч.

– Сложный матч получился?

– По‑другому и быть не могло. Хорошо играли и в обороне, и в атаке. Моментов немного, но был хороший контроль, движение. Это была уверенная победа над хорошей командой, которой нужны очки в домашнем матче. Мы видели, как «Сочи» хорошо играл в матче с ЦСКА, здесь был тоже сложный матч. Я думаю, что всем будет тяжело, легко ни с кем не бывает.

– В первом тайме вам даже пришлось повышать голос и ругаться с судьями.

– Бывают эмоции. Наверное, все тренеры хотели бы, чтобы судейские трактовки были понятны. Если фолы свистятся, то они в любом моменте должны быть зафиксированы. Должна быть последовательность в решениях.

– С игры голов немного получилось.

– Как немного? Забили гол, даже 1:0 – это уже хорошо для нас. Три мяча забили, и это прекрасно. Был момент у Глушенкова, момент с незасчитанным голом. Хотя я сомневаюсь, что судья был вправе использовать ВАР.

Мы прекрасно помним, когда ЦСКА забивал в моменте, когда мяч был неправильно установлен на угловом флажке. И другие команды с аута касаются линии, и ВАР ни разу не вмешался. Почему он вмешался сейчас?

У нас много чего в футболе творится, и я не понимаю правил. Поэтому здесь обсуждать нечего, – сказал главный тренер «Зенита».

«Зенит» выиграл в Сочи: с двумя пенальти и возможным нарушением ВАР-протокола

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoСочи
logoпремьер-лига Россия
Егор Егоров
logoВендел
logoМатч ТВ
logoСергей Семак
logoМаксим Глушенков
видеоповторы
logoсудьи
logoЦСКА
logoМатео Кассьерра
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Луис Энрике после 3:0 с «Сочи»: «Зенит» очень хочет вернуться на 1-ю строчку, все для этого делаем. Победа была заслуженной и важной для продолжения борьбы»
849 минут назад
«Зенит» пробил 7 пенальти в 12 матчах РПЛ – это клубный рекорд на этом отрезке чемпионата
71сегодня, 13:45
У «Зенита» 12 матчей без поражений – 9 побед и 3 ничьих. Петербуржцы не проигрывают после 0:1 с «Ахматом» в августе
4сегодня, 13:37
«Зенит» пробил 2-й пенальти в игре с «Сочи» – Барриос мячом попал Алвесу в руку, отставленную позади корпуса. ВАР подтвердил решение Егорова
29сегодня, 13:24Фото
Экс-судья Федотов об отмене гола «Зенита»: «Кассьерра нарушил процедуру удара от ворот. Правильное решение ВАР и Буланова»
13сегодня, 12:29
Главные новости
Саввиди получит 49% акций «Ростова» от Арутюнянца и 25,99% от Ростовской области. Президентом клуба станет 66-летний предприниматель или его представитель (Иван Карпов)
66 минут назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» против «Астон Виллы»
26712 минут назадLive
«Локо» предложил Баринову контракт на два года с сохранением нынешней зарплаты в 1,5 млн евро и на три года с постепенным понижением оклада. Капитана не устроили оба варианта («РБ Спорт»)
3120 минут назад
Тудор про 0:2 от «Комо»: «Юве» не может играть с двумя форвардами и двумя вингерами, кто тогда будет защищаться? Я разочарован результатом, а не игрой»
930 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Хетафе», «Сосьедад» Захаряна против «Сельты»
3940 минут назадLive
Чемпионат России. «Зенит» победил «Сочи», «Рубин» играет с «Балтикой», «Динамо» против «Ахмата»
208757 минут назадLive
6 раундов, 54 вопроса – большая игра на знание футболистов
58 минут назадТесты и игры
«Зенит» пробил 7 пенальти в 12 матчах РПЛ – это клубный рекорд на этом отрезке чемпионата
71сегодня, 13:45
У «Зенита» 12 матчей без поражений – 9 побед и 3 ничьих. Петербуржцы не проигрывают после 0:1 с «Ахматом» в августе
4сегодня, 13:37
«Зенит» на 3 очка отстает от «Краснодара» и «Локомотива» после 12-го тура и на 1 – от ЦСКА. Дальше команда Семака примет «Динамо» и «Локо»
42сегодня, 13:33
Ко всем новостям
Последние новости
Локателли о 0:2 с «Комо»: «Мы злы, «Ювентус» не может проигрывать такие матчи. Главное – исправить детали, нам нужно сосредоточиться на «Реале»
17 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Неома», «Аль-Халидж» принимает «Аль-Рияд»
310 минут назад
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
2024 минуты назад
«Ювентус» проиграл «Комо» впервые за 40 лет. В Серии А – за 73 года
132 минуты назад
«Рубин» – «Балтика». 0:1 – Хиль открыл счет. Онлайн-трансляция
1036 минут назадLive
Денис Казанский – большой разговор об «МЮ» и «Ливерпуле» перед топ-матчем. На ВидеоСпортсе’‘
42 минуты назадВидеоСпортс"
Луис Энрике после 3:0 с «Сочи»: «Зенит» очень хочет вернуться на 1-ю строчку, все для этого делаем. Победа была заслуженной и важной для продолжения борьбы»
849 минут назад
Талалаев о «Рубине»: «Даже тетя Раиса знает, что надо держать Даку, чтобы Кабутов и Иву не давали ему передачу. Другой вопрос – справимся мы или нет»
550 минут назад
Первая лига. «КАМАЗ» против «Родины», «Челябинск» сыграл вничью с тульским «Арсеналом», «Факел» встретится с «Ротором» в понедельник
958 минут назадLive
Газзаев об эпизодах с Монтесом: «Надо ставить пенальти при любом контакте мяча с рукой в штрафной. Тогда не будет никаких споров, так удобнее»
10сегодня, 13:57