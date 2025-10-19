Осинькин о 0:3 от «Зенита»: «Такие пенальти я не могу объяснить – это не хороший пенальти, когда мяч от груди попадает в руку. Не очень внятный»

Тренер «Сочи» Игорь Осинькин посетовал на невнятные пенальти «Зенита».

«Зенит» в гостях крупно обыграл «Сочи » (3:0) в Мир РПЛ . Главный судья матча Егор Егоров во втором тайме назначил два пенальти в пользу петербуржцев за игру рукой защитников южан Сергея Волкова и Марсело Алвеса .

– Один гол с игры, два – с пенальти. Можно ли сказать, что даже «Зениту» сложно играть против «Сочи»?

– Гол с игры – тоже стандартное положение. Когда уже к 10‑й минуте проигрываешь «Зениту»… Они умеют контролировать такие матчи, умеют вести игру таким образом, что очень сложно отнять мяч и не раскрыться.

Но нам нужно было играть по‑другому, проявили слишком много уважения к »Зениту». Нужно было играть быстрее и плотнее, и это нужно делать при любом счете. Во втором тайме достаточно хорошо начали игру, создали какие‑то моменты.

Такие пенальти я не могу объяснить. Понятно, что «Зенит» был сильнее, но это не хороший пенальти, когда мяч от груди попадает в руку. Нет объяснения, почему нам все время ставят 11‑метровый при попадании мяча в руку от груди или от спины.

Многие моменты не реализовали, можно сказать, что хорошую реализацию оставили для следующих матчей. В атаке есть о чем разговаривать. Организация действий на всех этапах требует проработки. По количеству моментов, наверное, на один гол наиграли. Надеялись взять очки, строили игру так, чтобы найти возможность эти очки получить.

Качественная игра «Зенита » по счету, и, на мой взгляд, не очень внятный пенальти, – сказал главный тренер «Сочи» Осинькин .

