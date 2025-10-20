Шмейхель после 2:1 с «Ливерпулем»: «Приведите Аморима, я хочу его расцеловать! Это его главная победа в «МЮ» – раньше мы не видели, чтобы все игроки боролись»

Петер Шмейхель был готов расцеловать Рубена Аморима за победу над «Ливерпулем».

«Манчестер Юнайтед» под руководством португальца в гостях обыграл «красных» (2:1) в 8-м туре АПЛ .

«Кто-нибудь, пожалуйста, приведите Рубена Аморима к нам на позицию, потому что я хочу его расцеловать.

Это, несомненно, главная победа Аморима. Безусловно.

Мы увидели в этой игре нечто такое, чего мы никогда раньше не видели: все игроки боролись!» – заявил бывший вратарь «Манчестер Юнайтед » после матча.

Аморим о 2:1 с «Ливерпулем»: «Моя главная победа в «МЮ». У команды был дух, а это самое важное. С ним можно выиграть любой матч»