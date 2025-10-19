«МЮ» обыграл «Ливерпуль» впервые за 4 матча, в АПЛ – впервые с 2022 года
«Манчестер Юнайтед» прервал серию неудачных матчей против «Ливерпуля».
Команда Рубена Аморима одолела «красных» в 8-м туре АПЛ – 2:1.
В последний раз до этого дня манкунианцы побеждали мерсисайдцев 17 марта 2024 года, после чего были две ничьих и одна победа «Ливерпуля».
В Премьер-лиге последняя победа до сегодняшнего дня датировалась 22 августа 2022 года.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
