Аморим о 2:1 с «Ливерпулем»: «Моя главная победа в «МЮ». У команды был дух, а это самое важное. С ним можно выиграть любой матч»

Рубен Аморим высказался о победе над «Ливерпулем» (2:1) в 8-м туре АПЛ.

«Думаю, это главная победа за все время моей работы в «Манчестер Юнайтед ». Сегодня она значит очень многое, но завтра – уже нет. Это три очка и очень хорошая победа.

Мы боролись за каждый мяч, во втором тайме немного потеряли самообладание, но дух у команды был – а это самое важное. Если есть дух, можно выиграть любой матч. Это был хороший день, но теперь я думаю о «Брайтоне». Я, конечно, буду наслаждаться этим вечером, но нужно сосредоточиться на следующем матче.

Мы просто разобрали игру и знали, насколько важны для нас стандарты, поэтому с самого начала на поле были самые опытные игроки. Каждый раз, когда мы играем в такой обстановке, если удается выдержать давление в начале, чувствуешь, как соперник постепенно теряет контроль в обороне – мы ощущаем это на своем стадионе, и все большие команды это чувствуют. Отличная победа.

Она придаст нам уверенности на предстоящей неделе и принесет радость болельщикам – они это заслужили. Все зависит от нас. А теперь это уже в прошлом – пора смотреть вперед», – сказал главный тренер «МЮ» в интервью Sky Sports.