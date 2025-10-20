  • Спортс
  • Аморим – единственный тренер за 5 сезонов АПЛ с победами над «Ливерпулем» и «Сити» на выезде
7

Аморим – единственный тренер за 5 сезонов АПЛ с победами над «Ливерпулем» и «Сити» на выезде

Рубен Аморим стал обладателем уникального достижения в АПЛ.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» стал единственным тренером, которому удалось одержать победу на выезде как на «Энфилде» над «Ливерпулем», так и над «Манчестер Сити» на «Этихаде» за последние пять сезонов Премьер-лиги.

«Юнайтед» в понедельник в гостях обыграл «Ливерпуль» (2:1) в 8-м туре АПЛ.

В прошлом сезоне команда Аморима 15 декабря на выезде победила «горожан» (2:1).

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaJoe
