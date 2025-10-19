Слот про 1:2 с «МЮ»: «Всегда сложно играть против глубоко обороняющейся команды, использующей длинные передачи. Особенно пропуская на 2-й минуте, когда твой игрок лежит на газоне»

Арне Слот отметил большое количество моментов у «Ливерпуля» в игре с «МЮ» (1:2).

«Всегда сложно играть против команды, которая глубоко обороняется и в основном использует длинные передачи. Еще тяжелее становится в том случае, если ты пропускаешь после первой минуты, когда один из твоих игроков лежит на газоне.

Если бы перед матчем мне сказали, что мы создадим столько моментов в матче против команды с низкой линией обороны, я бы сказал, что мы не проиграем. Но мы проиграли.

У нас было достаточно моментов, чтобы забить больше одного гола. С другой стороны, мы снова пропустили два мяча, один из которых – после стандартного положения.

Как и в случае с матчем против «Кристал Пэлас» и с другими, мы пропустили со стандарта, и это сложно принять, потому что в современном футболе трудно победить, когда ты пропускаешь со стандартов больше, чем забиваешь», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».