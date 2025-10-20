Феликс об игре с Роналду: «Это нечто особенное, все знают, на что он способен. Иногда соперники концентрируются на Криштиану и оставляют другим больше пространства»

Жоау Феликс высказался об игре в одной команде с Криштиану Роналду.

25-летний португальский полузащитник присоединился к «Аль-Насру » в летнее трансферное окно.

«Все знают, на что он способен, как мы уже видели: он не реализует пенальти, а в следующую минуту забивает гол.

Играть с ним легко, иногда даже получается так, что поскольку он Криштиану , все больше концентрируются на нем и оставляют другим больше пространства. И это в конечном итоге помогает атакующим игрокам – мне, Мане и Коману . И да, играть с ним на поле – это нечто особенное.

Команда отлично играет, у тренера [Жорже Жезуша] хорошие идеи, они помогают мне, моей игре, нападающим в целом. Вот почему мы забиваем так много голов, отчасти это связано с тактикой и идеями тренера», – сказал Феликс для Canal GOAT.