Джек Грилиш: «У меня нет любимого тренера с точки зрения тактики. В матче с «МЮ» чувствовал себя защитником. Мойес доверяет мне – это важно»

Джек Грилиш: переход в «Эвертон» показался правильным решением.

Вингер «Эвертона » Джек Грилиш высказался о своей игре под руководством тренера Дэвида Мойеса .

Грилиш, который принадлежит «Манчестер Сити », забил 2 гола и сделал 4 передачи в 13 матчах нынешнего сезона АПЛ .

«Я много общался с тренером летом. Переход в «Эвертон» показался мне правильным решением. Тренер помог мне вернуться на мой уровень. Я играю и тренируюсь с удовольствием.

У меня нет любимого тренера с точки зрения тактики. Мне все равно, в какой футбол меня просят играть. В матче против «Манчестер Юнайтед» я вообще чувствовал себя скорее защитником.

Тренер доверяет мне и верит в меня и в то, что я могу дать на поле. Это важно для меня», – сказал Джек Грилиш .