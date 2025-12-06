Джек Грилиш: «У меня нет любимого тренера с точки зрения тактики. В матче с «МЮ» чувствовал себя защитником. Мойес доверяет мне – это важно»
Джек Грилиш: переход в «Эвертон» показался правильным решением.
Вингер «Эвертона» Джек Грилиш высказался о своей игре под руководством тренера Дэвида Мойеса.
Грилиш, который принадлежит «Манчестер Сити», забил 2 гола и сделал 4 передачи в 13 матчах нынешнего сезона АПЛ.
«Я много общался с тренером летом. Переход в «Эвертон» показался мне правильным решением. Тренер помог мне вернуться на мой уровень. Я играю и тренируюсь с удовольствием.
У меня нет любимого тренера с точки зрения тактики. Мне все равно, в какой футбол меня просят играть. В матче против «Манчестер Юнайтед» я вообще чувствовал себя скорее защитником.
Тренер доверяет мне и верит в меня и в то, что я могу дать на поле. Это важно для меня», – сказал Джек Грилиш.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
