Валерий Гладилин: «Спартак» должен бороться за чемпионство. 6-е место – неудачный результат, мягко говоря, при их возможностях»
Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что команда должна бороться за чемпионство.
Красно-белые завершат зимний отрезок на 6-м месте в Мир РПЛ.
«Шестое место «Спартака» по итогам первой части РПЛ – мягко говоря, неудачный результат. При тех возможностях: подбор футболистов, финансовые условия, количество болельщиков на трибунах, если сравнивать с той же «Балтикой», которая на пятом, это небе и земля. Это не место «Спартака», были где-то сделаны ошибки. Надо делать серьезный разбор. Клуб должен бороться за чемпионство или призовые места», — сказал Гладилин.
