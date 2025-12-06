Валерий Гладилин: «Спартак» должен бороться за чемпионство. 6-е место – неудачный результат, мягко говоря, при их возможностях»

Гладилин: «Спартак» должен бороться за чемпионство.

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что команда должна бороться за чемпионство.

Красно-белые завершат зимний отрезок на 6-м месте в Мир РПЛ .

«Шестое место «Спартака » по итогам первой части РПЛ – мягко говоря, неудачный результат. При тех возможностях: подбор футболистов, финансовые условия, количество болельщиков на трибунах, если сравнивать с той же «Балтикой», которая на пятом, это небе и земля. Это не место «Спартака», были где-то сделаны ошибки. Надо делать серьезный разбор. Клуб должен бороться за чемпионство или призовые места», — сказал Гладилин.