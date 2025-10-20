В заявлении «Ноттингема» об увольнении Постекоглу 39 слов – по одному на каждый день работы тренера
«Ноттингем Форест» символично попрощался с Энджем Постекоглу.
Английский клуб сообщил об увольнении 60-летнего специалиста после субботнего поражения от «Челси» (0:3) в матче 8-го тура АПЛ.
«Футбольный клуб «Ноттингем Форест» может подтвердить, что после серии неудачных результатов и выступлений Эндж Постекоглу немедленно освобожден от обязанностей главного тренера.
В настоящее время клуб воздерживается от дальнейших комментариев», – говорилось в сообщении на сайте клуба.
Официальная версия заявления на английском языке содержит 39 слов – по одному на каждый день работы тренера.
Постекоглу работал в клубе с 9 сентября по 18 октября. «Лесники» уволили главного тренера быстрее всех в истории Премьер-лиги.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Ноттингем Форест»
