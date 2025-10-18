  • Спортс
Постекоглу первым в истории «Ноттингема» ни разу не победил в восьми матчах – 2 ничьих и 6 поражений

Эндж Постекоглу ни разу не победил за восемь матчей с «Ноттингемом».

«Ноттингем Форест» уступил «Челси» (0:3) в домашней игре 8-го тура АПЛ.

Эндж Постекоглу стал первым тренером в истории клуба, который не одержал ни одной победы в восьми матчах во главе команды. В активе специалиста 2 ничьих и 6 поражений.

Постекоглу возглавил «Ноттингем» в сентябре, сменив Нуну Эшпириту Санту на этом посту.

На данный момент команда находится на 17-й позиции в таблице АПЛ, имея в активе 5 баллов в 8 матчах.

«Ноттингем» продолжит сезон 23 октября матчем в Лиге Европы против «Порту».

