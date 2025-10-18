  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мареска о 3:0 с «Ноттингемом» и увольнении Постекоглу: «Мне жаль Энджа – если не выигрывать, последствия одинаковы для всех. «Челси» часто терял мяч в 1-м тайме, играл лениво»
2

Мареска о 3:0 с «Ноттингемом» и увольнении Постекоглу: «Мне жаль Энджа – если не выигрывать, последствия одинаковы для всех. «Челси» часто терял мяч в 1-м тайме, играл лениво»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итоги игры с «Ноттингем Форест».

«Синие» выиграли матч 8-го тура АПЛ со счетом 3:0. После этой игры был уволен главный тренер «лесников» Эндж Постекоглу.

«Я не разговаривал с Энджем. Я его не видел. Мне его жаль. Это бизнес: если ты не выигрываешь матчи, последствия одинаковы для всех. Мне его жаль».

О просмотре игры с трибуны

«Очень неприятно находиться там, я предпочитаю быть на скамейке.

В первом тайме у нас были проблемы. Во втором тайме мы стали играть лучше. Мы можем избегать красных карточек, лучше действовать в этих ситуациях. Желание игроков не пропустить ни одного гола было важным фактором. В последние минуты они кричали друг другу, чтобы мы не пропустили. Это важно».

О том, разочарован ли он очередным удалением

«Еще раз: мы можем действовать лучше. Но я не беспокоюсь. Некоторые из вас спрашивают, почему я не беспокоюсь. Мы, конечно, можем этого избегать, но для меня важно, чтобы игроки проявляли желание. Нет смысла фолить на вторую желтую, но Мало [Гюсто] продемонстрировал свое желание. Нужно найти баланс, но мы наверняка можем этого избегать».

О разговоре в перерыве

«Мое послание было таким: «Ребята, при игре без мяча мы хороши, но с ним – не очень». Мы слишком часто теряли мяч, играли немного лениво. Это ошибка, которой можно избежать. Во втором тайме мы скорректировали кое-что в плане тактики», – сказал Мареска

Кто победит в главном матче Бундеслиги?3439 голосов
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Football.London
logoЧелси
logoЭндж Постекоглу
logoпремьер-лига Англия
logoЭнцо Мареска
logoНоттингем Форест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
У Сперцяна 15 (5+10) очков в 12 матчах РПЛ. Хавбек «Краснодара» – лидер лиги по «гол+пас»
1 минуту назад
Холанд забил в 11 матчах подряд. Серия началась в августе
43 минуты назад
«Манчестер Сити» – «Эвертон». 2:0 – Холанд сделал дубль! Онлайн-трансляция
74 минуты назадLive
У Ямаля 2 гола и 7 ассистов в 8 матчах сезона за «Барселону» и Испанию
415 минут назад
«Барселона» – «Жирона». 1:1 – Педри забил с паса Ямаля, Витцель сравнял ударом через себя. Онлайн-трансляция
19718 минут назадLive
Сакич об 1:1 с «Ростовом»: «Травма Бабича сломала план на игру, а потом удаление и пропущенный гол. Благодарю ребят, они бились, играли на победу»
2023 минуты назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ромы», «Наполи» в гостях у «Торино», «Милан» и «Ювентус» проведут матчи в воскресенье
826 минут назад
Витцель забил «Барселоне» ударом через себя после розыгрыша углового
1230 минут назадФото
Чемпионат России. ЦСКА против «Локомотива», «Спартак» сыграл 1:1 с «Ростовом», «Краснодар» в гостях у «Махачкалы»
495сегодня, 14:13
Постекоглу 39 дней работал в «Ноттингеме» – это самое быстрое увольнение главного тренера в истории АПЛ
2759 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Майнц» – «Байер». 2:4 – Терье забил, Гримальдо сделал дубль. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Фатехом», «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Иттифака» Вейналдума
211 минут назадLive
«Динамо» Махачкала – «Краснодар». 0:1 – Сперцян открыл счет. Онлайн-трансляция
711 минут назадLive
«Барселона» забила 200-й гол при Флике – в 71-м матче
212 минут назад
Тренер «Фулхэма» Силва на вопрос о травмах у «Арсенала»: «Хаверц? У них есть Дьокереш за 75 млн. Нет Мадуэке, зато есть Сака. Совсем неплохо. Неприятности случаются у всех»
16 минут назад
«Торино» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
21 минуту назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина сыграет с «Анже», «Ницца» принимает «Лион», «Марсель» против «Гавра»
2325 минут назадLive
Дзюба про 1:0 с «Пари НН»: «Самая важная победа «Акрона» в сезоне. Фарт вернулся за все туры. Повезло во 2-м тайме – две штанги. Гудя много вытащил»
4сегодня, 12:41
Бабича увезли с поля на электрокаре – защитник «Спартака» неудачно приземлился на газон в начале матча с «Ростовом» и получил травму
9сегодня, 12:36
Де Лигт про ДНК «Манчестер Юнайтед»: «Cмесь старого английского футбола и современной игры. Быстрые атаки, контратаки, скорости, жесткие единоборства, отборы»
4сегодня, 12:31