Мареска о 3:0 с «Ноттингемом» и увольнении Постекоглу: «Мне жаль Энджа – если не выигрывать, последствия одинаковы для всех. «Челси» часто терял мяч в 1-м тайме, играл лениво»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итоги игры с «Ноттингем Форест».

«Синие» выиграли матч 8-го тура АПЛ со счетом 3:0. После этой игры был уволен главный тренер «лесников» Эндж Постекоглу .

«Я не разговаривал с Энджем. Я его не видел. Мне его жаль. Это бизнес: если ты не выигрываешь матчи, последствия одинаковы для всех. Мне его жаль».

О просмотре игры с трибуны

«Очень неприятно находиться там, я предпочитаю быть на скамейке.

В первом тайме у нас были проблемы. Во втором тайме мы стали играть лучше. Мы можем избегать красных карточек, лучше действовать в этих ситуациях. Желание игроков не пропустить ни одного гола было важным фактором. В последние минуты они кричали друг другу, чтобы мы не пропустили. Это важно».

О том, разочарован ли он очередным удалением

«Еще раз: мы можем действовать лучше. Но я не беспокоюсь. Некоторые из вас спрашивают, почему я не беспокоюсь. Мы, конечно, можем этого избегать, но для меня важно, чтобы игроки проявляли желание. Нет смысла фолить на вторую желтую, но Мало [Гюсто] продемонстрировал свое желание. Нужно найти баланс, но мы наверняка можем этого избегать».

О разговоре в перерыве

«Мое послание было таким: «Ребята, при игре без мяча мы хороши, но с ним – не очень». Мы слишком часто теряли мяч, играли немного лениво. Это ошибка, которой можно избежать. Во втором тайме мы скорректировали кое-что в плане тактики», – сказал Мареска .