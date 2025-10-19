  • Спортс
  • Газзаев об эпизодах с Монтесом: «Надо ставить пенальти при любом контакте мяча с рукой в штрафной. Тогда не будет никаких споров, так удобнее»
10

Газзаев об эпизодах с Монтесом: «Надо ставить пенальти при любом контакте мяча с рукой в штрафной. Тогда не будет никаких споров, так удобнее»

Валерий Газзаев предложил ставить пенальти за любое попадание мяча в руку.

На 32-й минуте матча «Локомотива» и ЦСКА (3:0) в 12-м туре Мир РПЛ мяч дважды попал в руку защитнику железнодорожников Сесару Монтесу. Главный арбитр встречи Иван Абросимов не стал назначать пенальти в пользу ЦСКА. 

«В этом моменте непонятна трактовка. Надо прийти к единому решению.

Мое мнением такое: надо ставить пенальти при любом контакте мяча с рукой в штрафной площади. Надо четко понимать: если мяч попадает в руку – это пенальти. Тогда не будет никаких споров.

Так будет удобнее и правильнее», – заявил бывший главный тренер ЦСКА.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
