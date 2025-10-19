Геркус про «Локомотив»: «Ставка на русский костяк работает – яркая игра, и результат есть. У «Спартака» безумные инвестиции в легионеров – выходят 7-8 дорогущих игроков, и каков итог?»

Илья Геркус сравнил политику «Локомотива» и «Спартака» в отношении легионеров.

«Локомотив» в субботу разгромил ЦСКА (3:0) в 12-м туре Мир РПЛ и лидирует в таблице.

– «Локо» и чемпионство – это реально? Или опять обоймы не хватит?

– Сложно прогнозировать. Еще даже первый круг не сыграли. Но по тому, как команда Галактионова выглядит в последних турах, она реально может замахнуться на золото.

А что будет весной... Слишком большая пауза между частями чемпионата. Поживем-увидим. Поэтому давайте пока порадуемся в моменте. Здесь хочется сейчас сказать даже о другом.

– О чем же?

– Пока концепция клуба работает. Имею в виду ставку на русский костяк. Яркая игра, и результат есть.

Особенно на фоне безумных инвестиций «Спартака », вложенных в легионеров. И как играют красно-белые? Вот выходят на поле 7-8 дорогущих легионеров. И каков итог?

– 1:1 дома с «Ростовом»

– Ну вот... Значит, мой вопрос правомочен, так? У «Локо» совсем другой вектор развития. Сейчас железнодорожники на первом месте. И игроков раскрыли. А качество футбола какое? Не игра, а поэзия!

И это вообще-то против ЦСКА . Армейцы – точно не мальчики для битья. Дисциплинированные ребята, знают, чего хотят на поле. Но сегодня отрезками просто потерялись... – сказал бывший президент «Локомотива » Геркус .