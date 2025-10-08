У «Челси» самый дорогой состав в мире – 1,8 млрд евро. «Реал» – 2-й, «Арсенал» – 4-й, «Барселона» – 7-я, «МЮ» – 12-й, «Зенит» – 63-й, ЦСКА – 80-й, «Локомотив» – 98-й, «Динамо» – 99-е (CIES)
Международный центр спортивных исследований (CIES) проанализировал совокупную стоимость всех футболистов (в том числе ушедших в аренду), принадлежащих различным клубам, и поставил лондонскую команду на первое место.
В двадцатку лучших по стоимости состава попали:
1. «Челси» – 1,807 млрд евро.
2. «Реал» – 1,684 млрд евро.
3. «Манчестер Сити» – 1,485 млн евро.
4. «Арсенал» – 1,474 млн евро.
5. «ПСЖ» – 1,440 млн евро.
6. «Ливерпуль» – 1,403 млн евро.
7. «Барселона» – 1,352 млн евро.
8. «Тоттенхэм» – 1,047 млн евро.
9. «Бавария» – 934 млн евро.
10. «Интер» – 866 млн евро.
11. «Брайтон» – 830 млн евро.
12. «Манчестер Юнайтед» – 820 млн евро.
13. «Ньюкасл» – 809 млн евро.
14. «Атлетико» – 780 млн евро.
15. «Ювентус» – 761 млн евро.
16. «Астон Вилла» – 724 млн евро.
17. «Ноттингем Форест» – 704 млн евро.
18. «Байер» – 659 млн евро.
19. «Милан» – 626 млн евро.
20. «Айнтрахт» – 594 млн евро.
В топ-100 попали четыре клуба Мир РПЛ: «Зенит» занял 63-ю строчку (225 млн), ЦСКА – 80-ю (169 млн), «Локомотив» – 98-ю (136 млн), «Динамо» – 99-ю (134 млн).