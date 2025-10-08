У «Челси» самый дорогой состав в мире – 1,8 млрд евро. «Реал» – 2-й, «Арсенал» – 4-й, «Барселона» – 7-я, «МЮ» – 12-й, «Зенит» – 63-й, ЦСКА – 80-й, «Локомотив» – 98-й, «Динамо» – 99-е (CIES)

Самый дорогой состав в мире – у «Челси».

Международный центр спортивных исследований (CIES ) проанализировал совокупную стоимость всех футболистов (в том числе ушедших в аренду), принадлежащих различным клубам, и поставил лондонскую команду на первое место.

В двадцатку лучших по стоимости состава попали:

1. «Челси » – 1,807 млрд евро.

2. «Реал » – 1,684 млрд евро.

3. «Манчестер Сити » – 1,485 млн евро.

4. «Арсенал » – 1,474 млн евро.

5. «ПСЖ » – 1,440 млн евро.

6. «Ливерпуль » – 1,403 млн евро.

7. «Барселона » – 1,352 млн евро.

8. «Тоттенхэм » – 1,047 млн евро.

9. «Бавария» – 934 млн евро.

10. «Интер» – 866 млн евро.

11. «Брайтон» – 830 млн евро.

12. «Манчестер Юнайтед » – 820 млн евро.

13. «Ньюкасл» – 809 млн евро.

14. «Атлетико» – 780 млн евро.

15. «Ювентус» – 761 млн евро.

16. «Астон Вилла» – 724 млн евро.

17. «Ноттингем Форест» – 704 млн евро.

18. «Байер» – 659 млн евро.

19. «Милан» – 626 млн евро.

20. «Айнтрахт» – 594 млн евро.

В топ-100 попали четыре клуба Мир РПЛ: «Зенит» занял 63-ю строчку (225 млн), ЦСКА – 80-ю (169 млн), «Локомотив» – 98-ю (136 млн), «Динамо» – 99-ю (134 млн).