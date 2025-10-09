«Тоттенхэм» получил дополнительные вложения на 100 млн фунтов: «Мы сосредоточены на реализации амбиций клуба»

В «Тоттенхэм» вложили 100 миллионов фунтов на развитие команды.

В начале сентября Telegraph Sport писал, Джо Льюис , бизнес-партнер экс-президента клуба Дэниела Леви, планирует вложить в клуб более 100 млн фунтов через свой семейный фонд для обеспечения конкурентоспособность «шпор» по всем направлениям.

Сегодня клуб подтвердил, что компания ENIC уже вложила 100 млн фунтов. Британская инвестиционная компания является основным акционером клуба. Она была основана Льюисом и в настоящее время принадлежит его семейному трасту.

«Как я уже говорил несколько недель назад, мы сосредоточены на стабильности и предоставлении менеджменту клуба возможности реализовать его клуба.

Я знаю, что семья Льюисов также амбициозна в отношении будущего. Сегодняшнее обязательство по капиталовложениям отражает эти амбиции, и я хотел бы поблагодарить их за постоянную поддержку.

Мы продолжим делать все возможное, чтобы Винай [Венкатешам, генеральный директор] и его команда получили наилучшую поддержку для развития клуба», – заявил Питер Чаррингтон, неисполнительный председатель совета директоров клуба.

«Это первоначальное дополнительное финансирование. По мере того, как руководство клуба определит, что необходимо для достижения успеха, будет выделено больше средств. Семья Льюисов стремится поддерживать успех клуба», – подчеркнул источник, близкий к семейству.