  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Тоттенхэм» получил дополнительные вложения на 100 млн фунтов: «Мы сосредоточены на реализации амбиций клуба»
3

«Тоттенхэм» получил дополнительные вложения на 100 млн фунтов: «Мы сосредоточены на реализации амбиций клуба»

В «Тоттенхэм» вложили 100 миллионов фунтов на развитие команды.

В начале сентября Telegraph Sport писал, Джо Льюис, бизнес-партнер экс-президента клуба Дэниела Леви, планирует вложить в клуб более 100 млн фунтов через свой семейный фонд для обеспечения конкурентоспособность «шпор» по всем направлениям.

Сегодня клуб подтвердил, что компания ENIC уже вложила 100 млн фунтов. Британская инвестиционная компания является основным акционером клуба. Она была основана Льюисом и в настоящее время принадлежит его семейному трасту.

«Как я уже говорил несколько недель назад, мы сосредоточены на стабильности и предоставлении менеджменту клуба возможности реализовать его клуба.

Я знаю, что семья Льюисов также амбициозна в отношении будущего. Сегодняшнее обязательство по капиталовложениям отражает эти амбиции, и я хотел бы поблагодарить их за постоянную поддержку.

Мы продолжим делать все возможное, чтобы Винай [Венкатешам, генеральный директор] и его команда получили наилучшую поддержку для развития клуба», – заявил Питер Чаррингтон, неисполнительный председатель совета директоров клуба.

«Это первоначальное дополнительное финансирование. По мере того, как руководство клуба определит, что необходимо для достижения успеха, будет выделено больше средств. Семья Льюисов стремится поддерживать успех клуба», – подчеркнул источник, близкий к семейству.

Как вам дерби?20227 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
деньги
logoпремьер-лига Англия
logoТоттенхэм
бизнес и маркетинг
logoДжо Льюис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В «Тоттенхэм» инвестируют 100 млн фунтов для конкуренции с топ-клубами АПЛ. Это обеспечит сделки в ближайшие трансферные окна
235 сентября, 18:43
Главные новости
Экс-судья Эрикссон о диете арбитров УЕФА при Коллине: «Сладости исчезли, алкоголь исключался. Было тревожное чувство слежки. Его люди проверяли, что мы кладем в рот – безумие»
16 минут назад
«Винисиус – ребенок. Ноет весь матч. Парень, это футбол, тут бывают контакты! Чтобы тебя уважали, надо уважать других». Гуиса о вингере «Реала»
1424 минуты назад
Аршавин попросил суд уменьшить алименты на детей от Барановской – с 1/4 дохода на троих до 1/6 на одного несовершеннолетнего. Выплаты всем детям превышают половину дохода экс-игрока (Baza)
2446 минут назад
Жирков о Великой Отечественной войне: «СССР все вывез на себе. Советский Союз все равно бы победил, если бы не было помощи американцев и британцев, во многих лекциях так говорят»
173сегодня, 10:57
Бруну не уедет в Саудовскую Аравию летом. Капитан «МЮ» предан клубу и верит, что он войдет в топ-5 АПЛ (BBC)
12сегодня, 10:45
«35 тысяч рублей без жилья – максимум у знакомых во Второй лиге. Продавец «Пятерочки» получает больше, для Москвы смешно! Игроки неплохие, условия – ужас». Хавбек «Санкт-Паули III» о зарплатах
68сегодня, 10:12
Садулаев на вопрос о том, реально ли России выиграть Евро: «Все возможно в этом мире. У нас очень сильная команда, есть ребята, играющие в Европе»
20сегодня, 10:08
Жерсон несчастлив в «Зените» и хочет уйти. «Палмейрас» общается с ним, петербуржцы хотят 25 млн евро за хавбека (Gazeta Esportiva)
113сегодня, 09:58
Мастантуоно о тату с датой финала ЧМ-2022: «Это память о тернистом пути Месси до титула. Это лучшее, что могло случиться с нами. Всегда им восхищался»
64сегодня, 09:41Фото
Тухель о 13-м месте Кейна на «Золотом мяче»: «Мне не особо нравятся индивидуальные награды в командных видах спорта. Но Харри точно должен был занять место выше»
11сегодня, 09:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Зенит» не сыграет с «Овьедо» в октябрьскую паузу: «Из-за логистических барьеров организовать выезд не удалось. Продолжаем переговоры с разными командами, в том числе европейскими»
2 минуты назад
ЦСКА и «Локо» оштрафованы на 60 и 30 тысяч рублей за оскорбления фанатами «Спартака» и судьи в Кубке. Красно-белые и армейцы наказаны на 100 и 20 тысяч за ненормативную лексику болельщиков в дерби
312 минут назад
Тонали о возвращении в Серию А: «Лига становится все лучше, уровень команд растет. Я не закрываю двери перед Италией»
231 минуту назад
Павел Каманцев: «ЭСК поддерживает арбитра, если решение пограничное. Ошибка должна быть очевидной. Клубам хочется казнить судей, такова жизнь»
336 минут назад
Мастантуоно о 10-м номере в сборной: «Сыграть под номером Месси и Марадоны – уникальный момент. Я этого не ожидал, подумал, что меня разыгрывают»
943 минуты назад
Мальта – Нидерланды. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
58 минут назад
Карпин о матче с Ираном в Волгограде: «Принимают хорошо, с танцами и плясками. Надеемся снова увидеть полный стадион, тем более не Куба в соперниках»
сегодня, 10:56
Мбаппе о травме: «Нам платят клубы, но для футболистов сборная – это самое важное. Сказал «Реалу», что хочу играть»
3сегодня, 10:47
«Понимаешь, какая у нас великая Родина, когда посещаешь такие места. Хочется полностью отдаваться на матчах, ведь мы ценим нашу страну». Лукин о музее «Сталинградская битва»
9сегодня, 10:34
В Китае футболист сломал шею, ударившись о рекламный щит. Асамоа может остаться частично парализованным
3сегодня, 10:25