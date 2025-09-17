  • Спортс
  «МЮ» отчитался о рекордной выручке в 2025 финансовом году – 666,5 млн фунтов. Убыток – 33 млн, несмотря на самые высокие коммерческие доходы в истории клуба
«МЮ» опубликовал отчет за финансовый год и сообщил о рекордах.

«Манчестер Юнайтед» сообщил о рекордных доходах в размере 666,5 млн фунтов за 2025 финансовый год, несмотря на неучастие клуба в Лиге чемпионов.

Операционные убытки составили 18,4 млн фунтов по сравнению с 69,3 млн в 2024 финансовом году. Дополнительные расходы составили 36,6 млн фунтов, включая неустойку за увольнение Эрика тен Хага и его тренерского штаба.

Чистый убыток клуба за период – 33 млн фунтов, что на 70, 8% ниже показателя 2024 финансового года (113, 2 млн).

Доходы в дни матчей достигли рекордных 160,3 млн фунтов (рост на 17%). «МЮ» отчитался о самом высоком в истории уровне продаж билетов и членских абонементов.

Коммерческие доходы в первый год действия спонсорского соглашения со Snapdragon составили рекордные 333,3 млн фунтов (рост на 10%). Скорректированный показатель EBITDA (прибыль компании до вычета процентов, налогов, амортизации и износа) за полный год – 182,8 млн. 

На 2026 финансовый год «Манчестер Юнайтед» прогнозирует выручку в диапазоне 640-660 млн фунтов и скорректированный показатель EBITDA в диапазоне 180–200 млн.

В сезоне-2024/25 «МЮ» вышел в финал Лиги Европы, где уступил «Тоттенхэму» (0:1), и завершил сезон АПЛ на 15-м месте. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Stock Titan
