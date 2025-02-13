Клубы АПЛ решили оставить правила прибыльности и устойчивости еще на сезон. От введения лимита расходов на состав пока отказались

АПЛ не станет менять финансовые правила в следующем сезоне.

Эти летом вместо правил прибыльности и устойчивости (PSR) должны были ввести коэффициент затрат на команду (SCR), но на сегодняшнем собрании клубы АПЛ решили оставить PSR как минимум на следующий сезон.

PSR ограничивает убытки клубов суммой в 105 миллионов фунтов за три года, если все эти годы они провели в высшем дивизионе.

SCR смоделирован на основе финансовых правил УЕФА и позволяет клубам направлять на футбольные расходы не более 85 процентов доходов. SCR также устанавливает лимит расходов на зарплаты игроков и трансферы: не более чем в пять раз больше суммы, которую худшая команда лиги получит в качестве призовых и отчислений от реализации ТВ-прав.

Ожидается, что клубы не будут голосовать за SCR, пока не станет известен результат нового суда «Манчестер Сити » с АПЛ из-за правил сделок с ассоциированными сторонами.