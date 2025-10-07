Карпин о вызове Умярова: «Из‑за журналистов в том числе, чтоб не спрашивали. Не выдержал давления. Заслужил, вот и вызвал»

Валерий Карпин пошутил, что вызвал Наиля Умярова из-за давления журналистов.

Ранее полузащитник «Спартака » получил первый вызов в сборную России. Национальная команда проведет BetBoom товарищеские матчи со сборными Ирана и Боливии, которые пройдут 10 и 14 октября.

– Умяров вызван после Дзюбы…

– Поэтому и вызываю их, чтоб вы не спрашивали. Вызвал Умярова, чтоб вы не спрашивали. Не выдержал давления.

Заслужил, вот и вызвал. Из‑за журналистов в том числе, – сказал главный тренер сборной России.