Карпин о вызове Умярова: «Из‑за журналистов в том числе, чтоб не спрашивали. Не выдержал давления. Заслужил, вот и вызвал»
Валерий Карпин пошутил, что вызвал Наиля Умярова из-за давления журналистов.
Ранее полузащитник «Спартака» получил первый вызов в сборную России. Национальная команда проведет BetBoom товарищеские матчи со сборными Ирана и Боливии, которые пройдут 10 и 14 октября.
– Умяров вызван после Дзюбы…
– Поэтому и вызываю их, чтоб вы не спрашивали. Вызвал Умярова, чтоб вы не спрашивали. Не выдержал давления.
Заслужил, вот и вызвал. Из‑за журналистов в том числе, – сказал главный тренер сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
