Кафанов о Максименко: «Претензий нет, берет мячи. «Спартак» безобразно играет в обороне, очки теряют не из-за вратаря – вопросы к тренерам»
В этом сезоне вратарь «Спартак» сыграл 11 матчей в Мир РПЛ и пропустил 17 голов.
– Как оцените Александра Максименко?
– Неоднозначно.
Голы ему забивают, команда безобразно просто играет в обороне, к нему претензий нет. С Иорданией он был лучшим, все вопросы снял. После этого не могли не вызвать.
Команда теряет очки не из‑за него, он берет свои мячи, играет хорошо. Остальные вопросы к тренерам «Спартака».
– Над чем нужно работать Максименко?
– Не смотрим на место в таблице, отбираем по качеству игры вратаря. Кроме одной ошибки за отрезок, он делает все правильно.
То же у Антона Митрюшкина. «Спартак» и «Локомотив» пропускают много, но вратари не виноваты.
Вратари играют хорошо, сэйвов много. У них одинаковая ситуация с Антоном, в обоих клубах проблемы с обороной, – сказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.