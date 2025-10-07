Кафанов о Максименко: «Претензий нет, берет мячи. «Спартак» безобразно играет в обороне, очки теряют не из-за вратаря – вопросы к тренерам»

Виталий Кафанов похвалил игру Александра Максименко.

В этом сезоне вратарь «Спартак» сыграл 11 матчей в Мир РПЛ и пропустил 17 голов.

– Как оцените Александра Максименко?

– Неоднозначно.

Голы ему забивают, команда безобразно просто играет в обороне, к нему претензий нет. С Иорданией он был лучшим, все вопросы снял. После этого не могли не вызвать.

Команда теряет очки не из‑за него, он берет свои мячи, играет хорошо. Остальные вопросы к тренерам «Спартака».

– Над чем нужно работать Максименко?

– Не смотрим на место в таблице, отбираем по качеству игры вратаря. Кроме одной ошибки за отрезок, он делает все правильно.

То же у Антона Митрюшкина . «Спартак » и «Локомотив » пропускают много, но вратари не виноваты.

Вратари играют хорошо, сэйвов много. У них одинаковая ситуация с Антоном, в обоих клубах проблемы с обороной, – сказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.