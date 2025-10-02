Кафанов о Максименко: «Матч с Иорданией снял все вопросы, которые часто звучали в прессе. Нужно смотреть на качество игры вратаря, а не на место «Спартака» в таблице»

Виталий Кафанов положительно оценивает игру Александра Максименко.

– Александра Максименко в этом сезоне критикуют больше, чем в прошлом, и говорят, что он стал заметно меньше выручать «Спартак». Как вы видите эту ситуацию?

– Не нужно смотреть турнирную таблицу, на каком месте находится сегодня «Спартак» и сколько пропускает. Нужно смотреть на качество игры вратаря. И второй момент, он тоже немаловажный – это психологическое состояние, когда его команда пропускает так много мячей.

Посетив тренировки «Спартака», удалось пообщаться с тренерами вратарей команды и самим Сашей, и после этого уже было принято решение вызвать его на сентябрьский сбор, а также доверить место в основном составе в матче с Иорданией.

Саша провел очень сильный матч и был признан лучшим игроком. Думаю, тем самым снял все вопросы, которые в последнее время часто звучали в прессе, – сказал тренер вратарей сборной России.