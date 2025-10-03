Карпин о первом вызове Умярова в сборную: «Не думаю, что тут есть чему удивляться. Видим его прогресс, он стабильно показывает хороший футбол в «Спартаке» и был в наших списках»

Валерий Карпин прокомментировал состав сборной России на ближайшие игры.

Главный тренер сборной России включил 30 футболистов в итоговый состав на BetBoom товарищеские матчи со сборными Ирана и Боливии , которые пройдут 10 и 14 октября.

– В сборную впервые вызван Наиль Умяров. Как прокомментируете его вызов?

– Не думаю, что тут есть чему удивляться. Уже не раз говорил, что мы следим за Наилем и видим его прогресс, поэтому он был в наших расширенных списках. Он стабильно показывает хороший футбол в «Спартаке ».

Плюс, конкурента Наиля по позиции, Дмитрия Черникова, в этот раз не вызвали из-за небольших проблем со здоровьем. Будем рады посмотреть Наиля в работе на этом сборе.

– Второй новичок – Мингиян Бевеев. Его вызов – отражение успешного выступления «Балтики» в чемпионате?

– Вызов Бевеева – прежде всего отражение успешного выступления самого игрока, а не его команды.

Всегда подчеркиваю, что двери сборной ни для кого не закрыты. Мингиян хорошо проявляет себя в играх за клуб, его вызов – логичное следствие его игры.

– В октябре нас ждут игры с сильными соперниками – Ираном и Боливией. Уже начали их изучать? И будете ли учитывать особенности их игры при работе на сборе?

– Изучать Иран и Боливию начали сразу, как узнали, что предстоит играть с этими сборными. Обе команды – сильные соперники, с которыми нам точно интересно встретиться. В том числе, чтобы понять, насколько мы можем играть в тот футбол, к которому стремимся, в играх с командами высокого уровня. Поэтому учитывать особенности их игры, конечно, будем. Но это не значит, что будем под них подстраиваться в плане своей игры.

– Осенние матчи сборной в Волгограде становятся уже традицией. Какие эмоции вызывают игры в этом городе?

– Только положительные. На предыдущих играх в Волгограде был полный стадион, надеюсь, что так будет и в этот раз. Отличные болельщики, прекрасный город и арена, с нетерпением ждем встречи, – сказал Карпин.