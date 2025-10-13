Гюндоган о Виртце: «Говорить о трансферном провале – абсолютное преувеличение. Те, кто не видит выдающихся качеств Фло, мало понимают в футболе. Голы и ассисты придут очень скоро»

Илкай Гюндоган не считает объективной критику в адрес Флориана Виртца.

В 10 матчах за мерсисайдцев 22-летний хавбек, купленный у «Байера» летом за 116 млн фунтов, сделал одну голевую передачу.

«Учитывая высокую стоимость трансфера Фло, было понятно, что в Англии начнется много разговоров – к сожалению, так устроен бизнес в наши дни. Фло не виноват в том, что он так дорого стоил. Тем не менее, понятно, что люди многого от него ожидают.

Я хотел бы увидеть более глубокий анализ, а не просто упор на голевые передачи и голы. Тот, кто не видит выдающихся качеств Фло, на самом деле мало что понимает в футболе. Назвать это трансферным провалом – абсолютное преувеличение.

Уверен, что голы и ассисты придут очень скоро – если не в октябре, то с ноября. Ни один игрок или человек в этом мире не способен полностью отстраниться от такого шума, это всегда сказывается на тебе.

Тем не менее, я верю, что Фло, как человек, и учитывая его огромный талант, пройдет этот этап. Это также будет крайне важно для сборной Германии. Лично я почти не сомневаюсь и считаю это лишь вопросом времени», – сказал Bild экс-полузащитник сборной Германии и «Манчестер Сити», ныне выступающий за «Галатасарай ».