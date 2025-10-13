У Бремера разрыв мениска колена, защитника «Юве» прооперируют. Он пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы «крестов»

Защитника «Ювентуса» Бремера прооперируют из-за травмы колена.

Клуб сообщил о разрыв медиального мениска колена левой ноги у бразильского защитника. В ближайшее время 28-летнего игрока прооперируют.

Бремер пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы крестообразной связки колена.