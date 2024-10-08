Бремер перенес операцию после травмы «крестов». Защитник «Ювентуса» пропустит остаток сезона
Защитник «Ювентуса» Бремер перенес операцию.
Туринский клуб сообщил, что 27-летний защитник был успешно прооперирован во Франции после травмы крестообразной связки колена. В ближайшие несколько дней игрок начнет процесс реабилитации.
Бразилец получил повреждение во время матча с «РБ Лейпциг» (3:2). Сообщалось, что он пропустит остаток сезона.
Статистику футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ювентуса»
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