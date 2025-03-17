  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Форвард «Вест Хэма» Антонио отправился на свалку, чтобы посмотреть на остатки своего Ferrari после ДТП: «Осознал, насколько я был близок к смерти. Машина превратилась в хлам»
1

Форвард «Вест Хэма» Антонио отправился на свалку, чтобы посмотреть на остатки своего Ferrari после ДТП: «Осознал, насколько я был близок к смерти. Машина превратилась в хлам»

Микаил Антонио заявил, что был близок к тому, чтобы погибнуть в ДТП.

Форвард «Вест Хэма» попал в автоаварию 7 декабря. Он перенес операцию в связи с переломом ноги. 

В интервью Антонио сказал, что погода в тот день была «была ветреной, сырой и ужасной». Он признался, что ему было лень выкладывать сумки из другой машины – об этом просила его девушка. Из-за этого футболист решил поехать на Ferrari, в котором, по его словам, у него были сомнения.

«Заднюю часть машины все время заносило, так что я не чувствовал себя в безопасности. Она была у меня три недели, и я уже подумывал о том, чтобы вернуть ее.

Ничего [не помню о самой аварии]. Это странно, потому что все это время мне говорили, что я был в сознании и разговаривал со всеми – с полицией, с людьми и с человеком, который меня обнаружил.

Приехала полиция, и когда они нашли меня, я был между двумя сиденьями. Я был не на водительском сидении. Они сказали, что это выглядело так, будто я пытался вылезти через окно, но из-за того, что моя нога была так сильно сломана, боль, вероятно, помешала мне выбраться. 

Моя нога была полностью раздроблена. Меня вытащили и наложили на нее шину рядом с машиной. Все думали, что для меня вызвали санитарную авиацию, но вертолет не смог взлететь из-за шторма, поэтому меня отвезли в больницу [наземным транспортом]», – сказал Микаил.

Он добавил, что три недели назад отправился на свалку, чтобы посмотреть на останки своей машины.

«У меня возникло странное ощущение в животе. Это заставило меня осознать, насколько я был близок к смерти. Я видел фотографии, но вживую все было в 10 раз хуже. Машина превратилась в хлам. Для меня это было непросто», – отметил форвард.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
logoМикаил Антонио
logoВест Хэм
происшествия
logoпремьер-лига Англия
автомобили
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Зенит» выиграл 2 из 12 последних матчей против московских клубов в РПЛ
88 минут назад
Дзюба будет капитаном сборной России в матче с Гренадой (Sport Baza)
2513 минут назад
Юрий Нагорных: «Есть позиции, где могут играть молодые, но клубы предпочитают уже состоявшихся игроков. «Локомотив» считает это неправильным. Российские футболисты должны иметь шанс!»
222 минуты назад
Неизвестный сообщил о минировании «Лукойл Арены» во время матча «Спартака» и «Зенита» – 400 кг взрывчатки под трибунами (Sport Baza)
2525 минут назад
«Зенит» обратится в ЭСК РФС по двум эпизодам матча со «Спартаком»: «По голу из вне игры и вытащенной и не предъявленной второй желтой карточке»
14036 минут назад
Хамес о Неймаре: «Он получил бы три «Золотых мяча», если бы не Месси и Роналду. Но ему пришлось конкурировать с этими зверями»
1444 минуты назад
Перес просил CSD разрешить «Барсе» зарегистрировать Ольмо. Президент «Реала» рассказал об этом игроку и руководству каталонцев (El Confidencial)
7454 минуты назад
«Кто мы? Мясо». Мартинс после дубля «Зениту» показал футболку с надписью, как у Титова
17сегодня, 11:22Фото
Медведев заявил о доверии «Зенита» к Семаку: «Он имеет долгосрочный контракт, продолжает работать. Обращаю внимание – до конца чемпионата еще 9 туров»
62сегодня, 11:05
«Краснодар» выиграет РПЛ с вероятностью 47,3%. Шансы «Зенита» – 28,7%, «Спартака» – 18,7% (Opta)
41сегодня, 10:58Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Станкович переиграл Семака – он не был готов к такой серьезной борьбе. Обычно «Спартак» играл по-другому». Первак о поражении «Зенита»
838 минут назад
Ведерников, написавший «Удалец – ###» на бутсах, перешел в «Астрахань». С ним расторгли контракт «Пари НН» и «Чайка»
339 минут назадВидео
«Спартак» имеет преимущество над «Зенитом» по личным встречам впервые с сезона-2013/14
453 минуты назад
Россия и Иран могут сыграть в октябре в Москве: «Федерации находятся на финальной стадии переговоров»
2сегодня, 10:45
У Иньиго проблемы с коленом. Защитник «Барсы» исключен из заявки сборной Испании
14сегодня, 08:32
Первая лига. Тульский «Арсенал» сыграет с «Чайкой»
34сегодня, 08:25
Дюков о долгих просмотрах ВАР в РПЛ: «Семь раз отмерь, один раз отрежь. Главное, чтобы решения были правильными»
4сегодня, 07:58
Дюков опроверг повышение зарплаты Карпина в сборной после ухода из «Ростова»: «Она осталась той же»
7сегодня, 07:27
Гуарирапа о 1-м голе за ЦСКА в 19-м матче: «Не представляете, как долго ждал этого. Надеюсь, меня прорвет, начну регулярно забивать»
10сегодня, 07:15
Зампред Госдумы Жуков допустил чемпионство «Спартака» после 2:1 с «Зенитом»: «Если будет дальше играть так же»
11сегодня, 06:41