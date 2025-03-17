Форвард «Вест Хэма» Антонио отправился на свалку, чтобы посмотреть на остатки своего Ferrari после ДТП: «Осознал, насколько я был близок к смерти. Машина превратилась в хлам»

Микаил Антонио заявил, что был близок к тому, чтобы погибнуть в ДТП.

Форвард «Вест Хэма » попал в автоаварию 7 декабря. Он перенес операцию в связи с переломом ноги.

В интервью Антонио сказал, что погода в тот день была «была ветреной, сырой и ужасной». Он признался, что ему было лень выкладывать сумки из другой машины – об этом просила его девушка. Из-за этого футболист решил поехать на Ferrari, в котором, по его словам, у него были сомнения.

«Заднюю часть машины все время заносило, так что я не чувствовал себя в безопасности. Она была у меня три недели, и я уже подумывал о том, чтобы вернуть ее.

Ничего [не помню о самой аварии]. Это странно, потому что все это время мне говорили, что я был в сознании и разговаривал со всеми – с полицией, с людьми и с человеком, который меня обнаружил.

Приехала полиция, и когда они нашли меня, я был между двумя сиденьями. Я был не на водительском сидении. Они сказали, что это выглядело так, будто я пытался вылезти через окно, но из-за того, что моя нога была так сильно сломана, боль, вероятно, помешала мне выбраться.

Моя нога была полностью раздроблена. Меня вытащили и наложили на нее шину рядом с машиной. Все думали, что для меня вызвали санитарную авиацию, но вертолет не смог взлететь из-за шторма, поэтому меня отвезли в больницу [наземным транспортом]», – сказал Микаил.

Он добавил, что три недели назад отправился на свалку, чтобы посмотреть на останки своей машины.

«У меня возникло странное ощущение в животе. Это заставило меня осознать, насколько я был близок к смерти. Я видел фотографии, но вживую все было в 10 раз хуже. Машина превратилась в хлам. Для меня это было непросто», – отметил форвард.