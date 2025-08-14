  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Антонио о пережитом ДТП: «Врач сказал: «У тебя перелом ноги. Ты снова сможешь играть в футбол». Смерть Жоты выбила меня из колеи, понимаю, что такое могло произойти со мной»
3

Антонио о пережитом ДТП: «Врач сказал: «У тебя перелом ноги. Ты снова сможешь играть в футбол». Смерть Жоты выбила меня из колеи, понимаю, что такое могло произойти со мной»

Микаил Антонио заявил, что мог погибнуть в ДТП, как Диогу Жота.

7 декабря прошлого года футболист попал в автомобильную аварию, не справившись с управлением «Феррари» в пригороде Лондона. Позднее ямаец перенес операцию в связи с переломом ноги.

Напомним, 3 июля Диогу Жота и Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании.

«Раньше я был тем человеком, который все откладывает в сторону, думая: «Разберусь с этим потом». Теперь я действую сразу. Это чувство, что все может произойти в любую секунду. Я ведь просто ехал домой после тренировки – и едва не лишился жизни. 

Первое, что сказал мне врач: «Да, у тебя перелом ноги, но это то, что со временем заживает. Ты снова сможешь играть в футбол». Так что вопроса, смогу ли я вернуться на поле, не стояло.

Все зависело от меня и того, сколько труда я вложу. А я всегда был трудягой. В итоге я сделал это в два раза быстрее обычных сроков.

[Происшествие с Диогу Жотой] выбило меня из колеи. Я как раз был в зале, работал над укреплением ноги с личным физиотерапевтом, и он показал мне новость: «Ты видел это?».

Я просто не смог продолжать тренировку, собрал вещи и ушел домой. Это потрясло меня, ведь такое могло произойти и со мной, – заявил экс-форвард «Вест Хэма».

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?5070 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: FourFourTwo
logoДиогу Жота
logoМикаил Антонио
logoЛиверпуль
происшествия
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Челси» переведет часть бонусов за КЧМ семьям Жоты и его брата. Это совместное решение игроков и клуба
2354 минуты назад
Минута молчания в память о Жоте и его брате пройдет перед матчами 1-го тура АПЛ
20вчера, 09:49
Ван Дейк о фанатах «Пэлас», прервавших минуту молчания в память о Жоте: «Я разочарован. Если эти люди довольны собой, что ж…»
911 августа, 09:32
Главные новости
«Реал» возглавил клубный рейтинг УЕФА перед сезоном-2025/26. «Бавария» – 2-я, «Интер» – 3-й, «ПСЖ» – 6-й, «Барселона» – 9-я, «МЮ» – 13-й
35 минут назад
Акинфеев о современных вратарях: «Ощущал себя старым Терминатором. Все «нанизывают» мячи защитникам, бегают, делают передачи, а я хожу, по старинке перезаряжаю оружие»
2331 минуту назад
Рэшфорд о шансах Англии на ЧМ-2026: «Наше поколение очень талантливо. Если мы не сумеем сделать что-то особенное, победить, это будет разочарованием»
641 минуту назад
«Ман Сити» показал 3-й комплект формы на новый сезон – серый с неоново-зелеными вставками и рисунком капель. Он символизируют погоду Манчестера
3242 минуты назадФото
«Челси» переведет часть бонусов за КЧМ семьям Жоты и его брата. Это совместное решение игроков и клуба
2354 минуты назад
Глава АПЛ о вердикте по делу о 115 нарушениях «Ман Сити»: «Решает независимая комиссия, нам остается лишь ждать. Редко судебные процессы идут меньше, чем предполагалось»
9сегодня, 08:16
Теля оскорбляли в соцсетях после матча с «ПСЖ» – он не забил пенальти. «Тоттенхэм» отреагировал: «Трусы, прячущиеся за анонимными именами»
29сегодня, 07:55
Акинфеев о лимите: «Молодые должны прогрессировать рядом с топ-легионерами. 5-6 качественных иностранцев необходимы»
47сегодня, 07:45
Зинченко назвал прошлый сезон худшим в карьере: «Сидеть на скамейке в АПЛ за щедрую зарплату – привилегия. Но представьте парня, который в 28 лет не нужен – неприятное чувство»
61сегодня, 07:30
Вышел первый трейлер Football Manager 26. В игре появится женский футбол
12сегодня, 07:25Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Глебов о 0:4 с «Краснодаром»: «Про травмы пусть разговаривают бедные и слабые. Это глупые ошибки «Динамо» – сами себе привезли»
1 минуту назад
Глава АПЛ о КЧМ и календаре: «Необходимо серьезно обсудить количество матчей. Я хочу, чтобы игрокам не приходилось выбирать между игрой в АПЛ и отдыхом перед другими матчами»
11 минут назад
«Барса» может получить 5-6 млн евро за матч с «Вильярреалом» в США (Diario Sport)
728 минут назад
Тудор о свисте фанатов «Юве» Влаховичу: «Мне жаль, Душан в любом случае остается нашим игроком. Он был профессионалом с первого дня»
331 минуту назад
«Пари НН» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
350 минут назад
Нкунку – одна из главных целей в шорт-листе «Баварии». Клуб считает, что игрок «Челси» может закрыть несколько позиций, но сделка зависит от цены
157 минут назад
Макс Эберль: «Бавария» может подписать любого футболиста. Тот, кто утверждает, что мы потеряли привлекательность для топ-игроков, просто не знает рынок»
2сегодня, 08:12
Леони сегодня прилетит в Ливерпуль на медосмотр и подписание контракта. Сделка «красных» с «Пармой» полностью закрыта
2сегодня, 08:09
Колобков о потолке зарплат в РПЛ: «Это для повышения соревновательности и конкурентности. От уровня футбола зависит спортивная политика, настроение людей»
6сегодня, 07:20
Мерсон о Салахе в матче за Суперкубок Англии: «Не думаю, что когда-либо видел футболиста, играющего так плохо»
12сегодня, 05:55