Антонио о пережитом ДТП: «Врач сказал: «У тебя перелом ноги. Ты снова сможешь играть в футбол». Смерть Жоты выбила меня из колеи, понимаю, что такое могло произойти со мной»

Микаил Антонио заявил, что мог погибнуть в ДТП, как Диогу Жота.

7 декабря прошлого года футболист попал в автомобильную аварию , не справившись с управлением «Феррари» в пригороде Лондона. Позднее ямаец перенес операцию в связи с переломом ноги.

Напомним, 3 июля Диогу Жота и Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании.

«Раньше я был тем человеком, который все откладывает в сторону, думая: «Разберусь с этим потом». Теперь я действую сразу. Это чувство, что все может произойти в любую секунду. Я ведь просто ехал домой после тренировки – и едва не лишился жизни.

Первое, что сказал мне врач: «Да, у тебя перелом ноги, но это то, что со временем заживает. Ты снова сможешь играть в футбол». Так что вопроса, смогу ли я вернуться на поле, не стояло.

Все зависело от меня и того, сколько труда я вложу. А я всегда был трудягой. В итоге я сделал это в два раза быстрее обычных сроков.

[Происшествие с Диогу Жотой] выбило меня из колеи. Я как раз был в зале, работал над укреплением ноги с личным физиотерапевтом, и он показал мне новость: «Ты видел это?».

Я просто не смог продолжать тренировку, собрал вещи и ушел домой. Это потрясло меня, ведь такое могло произойти и со мной, – заявил экс-форвард «Вест Хэма».