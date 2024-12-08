«Вест Хэм» сообщил, что Антонио перенес операцию в связи с переломом нижней конечности после ДТП
Ранее стало известно, что нападающий молотобойцев попал в автоаварию.
«Вест Хэм» подтверждает, что Микаилу Антонио была сделана операция по поводу перелома нижней конечности после дорожно-транспортного происшествия, случившегося в субботу днем.
В ближайшие дни Микаил будет под наблюдением в больнице.
Все члены клуба желают Микаилу скорейшего выздоровления и выражают искреннюю благодарность всей футбольной семье за огромную поддержку, оказанную после вчерашнего известия, а также сердечно благодарят службы экстренной помощи, которые оказали помощь Микаилу сразу после происшествия, и медицинскую бригаду, которая продолжает помогать ему в восстановлении.
Клуб будет предоставлять дальнейшую информацию по мере необходимости», – говорится в заявлении «Вест Хэма».
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