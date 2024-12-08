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«Вест Хэм» сообщил, что Антонио перенес операцию в связи с переломом нижней конечности после ДТП

«Вест Хэм» сообщил, что Микаил Антонио перенес операцию после ДТП.

Ранее стало известно, что нападающий молотобойцев попал в автоаварию

«Вест Хэм» подтверждает, что Микаилу Антонио была сделана операция по поводу перелома нижней конечности после дорожно-транспортного происшествия, случившегося в субботу днем.

В ближайшие дни Микаил будет под наблюдением в больнице.

Все члены клуба желают Микаилу скорейшего выздоровления и выражают искреннюю благодарность всей футбольной семье за огромную поддержку, оказанную после вчерашнего известия, а также сердечно благодарят службы экстренной помощи, которые оказали помощь Микаилу сразу после происшествия, и медицинскую бригаду, которая продолжает помогать ему в восстановлении.

Клуб будет предоставлять дальнейшую информацию по мере необходимости», – говорится в заявлении «Вест Хэма».

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Вест Хэма» в X
logoМикаил Антонио
logoВест Хэм
logoпремьер-лига Англия
происшествия
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