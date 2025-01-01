Форвард «Вест Хэма» Антонио о ДТП: «Я принимал жизнь как должное, не понимая, как она ценна – пережитое открыло мне глаза. Благодарен, что жив, спасибо Богу и службам неотложной помощи»

Микаил Антонио рассказал, как ДТП изменило его взгляды на жизнь.

Напомним, форвард «Вест Хэма» попал в автоаварию 7 декабря. Вчера Антонио был выписан из больницы после операции в связи с переломом ноги – сообщалось, что футболист может пропустить около года.

«Каждый год примерно в это время меня спрашивают, за что я благодарен, и каждый год я с трудом подбираю нужные слова. Но в этом году я точно знаю, за что я благодарен – за то, что я жив.

Я осознал, что много лет принимал жизнь как должное. Я строил планы на следующий день, на следующий год, всегда предполагая, что завтрашний день гарантирован. Я видел, как уходили из жизни близкие друзья, был свидетелем того, как другие оказывались на грани смерти, но даже тогда я не до конца понимал, как драгоценна жизнь.

То, что я недавно пережил, открыло мне глаза. Жизнь хрупка, важен каждый миг. Я благодарен Богу за то, что он дает мне силы продолжать идти вперед и позволяет мне все еще быть здесь.

Спасибо службам неотложной помощи, Национальной службе здравоохранения, санитарной авиации, сотрудникам больниц и «Вест Хэму» – медицинскому штабу, руководству, персоналу, моим товарищам по команде и замечательным болельщикам. Честно говоря, я не справился бы без вас. Благодарю вас от всего сердца. Моим близким, которые были рядом со мной – я не могу выразить, как много вы для меня значите.

Наконец, спасибо всему футбольному сообществу за всю любовь и поддержку. Это действительно много значило для меня. Я люблю вас и бесконечно благодарен каждому из вас. С новым годом, скоро я вернусь на поле», – написал нападающий «Вест Хэма » в соцсетях.