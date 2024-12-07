Антонио попал в ДТП. «Вест Хэм» подтвердил: «Мысли и молитвы всех членов клуба с Микаилом, его семьей и друзьями»

Микаил Антонио попал в ДТП.

«Вест Хэм» сообщил, что нападающий команды попал в автоаварию.

«Вест Хэм Юнайтед» может подтвердить, что нападающий Микаил Антонио сегодня попал в дорожно-транспортное происшествие. Сейчас мысли и молитвы всех членов клуба с Микаилом, его семьей и друзьями.

Клуб опубликует обновленную информацию в надлежащее время», – говорится в заявлении молотобойцев.

Еще до официального сообщения от «Вест Хэма» в соцсетях появились слухи о том, что футболист стал участником ДТП и был доставлен в больницу на вертолете. Официально эта информация на подтверждена, но в сети распространяется фото с предполагаемого места происшествия.