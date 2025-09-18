  • Спортс
  • Джейми Каррагер: «Кейн – один из величайших бомбардиров в истории футбола. Лучший нападающий в истории Англии»
21

Джейми Каррагер: «Кейн – один из величайших бомбардиров в истории футбола. Лучший нападающий в истории Англии»

Джейми Каррагер назвал Харри Кейна лучшим форвардом в истории Англии.

«Кейн – один из величайших бомбардиров в истории футбола. Я считаю, что он лучший бомбардир в истории Англии.

Он многого добился в Премьер-лиге с командой, которая не входит в число сильнейших. Теперь он уехал за границу, в «Баварию». Все взгляды прикованы к нему, на него оказывается огромное давление.

В Англии в прошлом были отличные нападающие, но Кейн забил за сборную больше Ширера. Харри побил бы рекорд по голам в АПЛ, останься он в лиге.

Статистика Кейна зашкаливает. Он может опускаться в центр поля, держать мяч, подыгрывать партнерам. Он лучший нападающий в истории Англии», – заявил бывший защитник «Ливерпуля» в эфире CBS Sports.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sky Sports
